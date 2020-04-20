بوتين يحذّر من “ذروة تفشي كورونا “

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتن إن روسيا أبطأت انتشار فيروس كورونا، لكنه حذر من أن البلاد لم تشهد ذروة الإصابات بعد.

وتشاور بوتن مع كبار المسؤولين الطبيين عبر الهاتف اليوم الاثنين وقال إن الحكومة ستتحرك فقط لتخفيف الإغلاق الاقتصادي الجزئي، إذا قرر الخبراء الطبيون بأنه آمن.

وكان الرئيس الروسي قد أمر بإغلاق معظم الأعمال، باستثناء الصناعات الأساسية، حتى الثلاثين من أبريل، وأمر معظم الأقاليم الروسية بإجراءات الحجر الصحي الصارمة.

وقال عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، إن الإغلاق الصارم والفحص الأوسع في العاصمة ساعدا على منع تفجر حالة تفشي الفيروس لمستوى خطير وخفض العبء على نظام الرعاية الصحية.

وشكلت موسكو ما يقرب من ثلثي إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، البالغ عددها 47121 حالة إصابة، من ضمنها 405 حالات وفاة .

وأودى فيروس كورونا المستجد بحياة ما لا يقل عن 165,216 شخصاً في العالم منذ ظهوره في ديسمبر في الصين، وفق حصيلة أعدتها وكالة “فرانس برس” استناداً إلى مصادر رسمية، الاثنين، حتى الساعة 11:00 بتوقيت غرينتش.

وشُخصت أكثر من 2,403,410 إصابات رسمياً في 193 دولة ومنطقة منذ بداية تفشي الوباء. وهذا العدد لا يعكس سوى جزء من عدد المصابين فعلياً، إذ تبقى الفحوص لكشف الإصابات في عدد من الدول محصورة بالحالات التي تتطلّب علاجا في المستشفى. ومن بين المصابين، تعافى ما لا يقل عن 537,700 شخص.

والولايات المتحدة التي سجلت أول وفاة نهاية فبراير هي الدولة الأكثر تضرراً جراء الوباء، سواء من حيث عدد الوفيات أو الإصابات. والدول الأكثر تضرراً بعد الولايات المتحدة هي إيطاليا، ثم إسبانيا، وفرنسا، والمملكة المتحدة.

وبلغت الوفيات في أوروبا، الاثنين الساعة 11:00 بتوقيت غرينتش، 104,028 حالة.