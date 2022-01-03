بوتين يخطط لـطرد الأمريكيين والناتو من شرق أوروبا

يخطط الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمراجعة النظام الدولي واستعادة السيطرة على الجمهوريات السوفيتيية السابقة ووضع حد للتمدد الغربي على حدود بلاده، وفق ما قالت صحيفة ”لوفيغارو“ الفرنسية.

وقالت الصحيفة في تقرير نشرته اليوم الإثنين، إن ”بوتين الذي يعتبر اختفاء الاتحاد السوفييتي كارثة جيوسياسية يريد مراجعة النظام الدولي بعد انهيار الاتحاد السوفييتي واستعادة موقعه، مهووسًا بفكرة عدوى ديمقراطية وليبرالية قادمة من أوكرانيا والتي يمكن أن تهدد نظامه، حيث اقترح في 17 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، على الأمريكيين وحلف شمال الأطلسي عقد مؤتمر (يالطا جديدة) ما من شأنه طردهم من شرق أوروبا“.

وأضاف التقرير أن بوتين ”سيعيد رسم الخريطة الجيوسياسية للقارة ويسمح لموسكو باستعادة السيطرة، بشكل مباشر أو غير مباشر، على الجليد السوفييتي السابق“، موضحا أن ”أوكرانيا هي البلد المستهدف الرئيس، على عكس جورجيا، التي ضعف تمردها بعد التدخل العسكري الروسي في عام 2008، بينما أُجبرت بيلاروسيا على الانحناء أمام الضغوط السياسية والاقتصادية من الكرملين، فيما تعلن أوكرانيا، على الرغم من ضم شبه جزيرة القرم في عام 2014 وزعزعة استقرار دونباس، تمسكها بالغرب وبالديمقراطية“.

وتابع التقرير متحدثا عن الرئيس الروسي أنه ”يطرق بقوة أكبر وأقسى على أبواب حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي، لكن بالنسبة إليه فإن احتمال دخول أوكرانيا إلى الحلف مهما كان بعيدًا، كان دائمًا خطاً أحمر“.

واعتبر التقرير أن قضية الإنذار الروسي التي ستكون في قلب الاجتماع بين الرئيس الأمريكي جو بايدن وفلاديمير بوتين في جنيف في 10 يناير / كانون الثاني الجاري، لا تهم أوكرانيا وحدها، فمقترح الرئيس الروسي يهدف في الواقع إلى إفساد الناتو حيث يطالب فلاديمير بوتين بالتخلي عن أي توسيع إضافي للحلف والتجميد الدائم لقواعده في أراضي الاتحاد السوفييتي السابق، وسحب الأسلحة النووية الأمريكية من أوروبا، كما دعا الكرملين الناتو إلى وقف أنشطته في دول أوروبا الشرقية وعلى وجه الخصوص في دول البلطيق وبولندا حيث تعزز الحلف في إطار إجراءات إعادة التأمين لحلفائه.

ووفق التقرير فإن بوتين ”يدفع الأمريكيين بشكل غير مباشر إلى الخروج من أوروبا الشرقية، وهو يريد محو انهيار الاتحاد السوفييتي ويعتقد أن ميزان القوى قد تغير وأنه الآن في صالح القوى المناهضة للغرب“، كما كتب المؤرخ فرانسواز ثوم في مقال نشر في مجلة ”داسك روسيا“.