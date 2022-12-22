بوتين يخفف لهجته العدائية.. "كل الصراعات تنتهي بالدبلوماسية"

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الخميس 22-12-2022) إن روسيا تريد إنهاء الحرب في أوكرانيا، مضيفا أن جميع النزاعات المسلحة تنتهي بمفاوضات دبلوماسية.

وأضاف للصحفيين “هدفنا ليس إطالة أمد الصراع العسكري وإنما على العكس إنهاء هذه الحرب. نسعى لتحقيق ذلك وسنواصل السعي.. سنكافح من أجل إنهاء هذا (الصراع)، وكلما كان ذلك أسرع كان أفضل بالطبع”.

وقال بوتين للصحفيين غداة زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للبيت الأبيض “قلت مرات عديدة إن تصعيد الأعمال العدائية يؤدي إلى خسائر غير مبررة”.

ودأبت روسيا على القول إنها منفتحة على إجراء مفاوضات، مثيرة شكوكا قوية من جانب أوكرانيا وحليفتها الولايات المتحدة اللتين تشتبهان بأنها تريد كسب الوقت بعد سلسلة من الهزائم والانتكاسات في الحرب المستمرة منذ عشرة أشهر.

وتقول روسيا إن أوكرانيا هي التي ترفض المحادثات، بينما تقول كييف إن على روسيا وقف هجماتها والتخلي عن الأراضي التي استولت عليها.

وقال بوتين “جميع النزاعات المسلحة تنتهي بطريقة أو بأخرى بنوع من المفاوضات على المسار الدبلوماسي”.

وأضاف “عاجلا أم آجلا، تجلس أي أطراف في حالة صراع وتبرم اتفاقا… كلما أدرك أولئك الذين يعارضوننا ذلك أسرع كان أفضل. لم نتخل عن هذا قط”.

كما قلل بوتين من أهمية نظام الدفاع الجوي باتريوت الذي وافق الرئيس الأمريكي جو بايدن على تقديمه لزيلينسكي قائلا إن روسيا ستجد طريقة لمواجهته.

وقال إنه “متقادم للغاية” ولا يعمل مثل نظام إس-300 الروسي. وأضاف قائلا “حسنا، سنأخذ هذا في الحسبان وسنجد دائما سبيلا لمواجهته”.