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بوتين يدعو إلى تعاون دولي في مكافحة العدوى

11 - أكتوبر - 2021
بوتين في الكرملين

الرئيس فلاديمير بوتين

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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن ضمان أقصى جاهزية للهيئات الصحية والوبائية، يعتبر أمرا ملحا ومطلوبا جدا، لكن تحقيقه غير ممكن بدون تعاون دولي حقيقي.

وأضاف الرئيس الروسي، في تحيته إلى المشاركين في التدريبات الدولية لفرق الرد السريع على الحالات الطارئة ذات الطابع الصحي والوبائي: “لقد شاهدنا بوضوح في السنوات الأخيرة، كم من الضروري توفير أقصى درجات الاستعداد من جانب الهيئات الصحية والوبائية لمواجهة خطر الأمراض المعدية الخطيرة. ومن الواضح أنه من المستحيل وضع حل فعال لهذه المهمة، بدون تعاون دولي حقيقي – وهذا ما تؤكده تماما تجربة مكافحة جائحة الفيروس التاجي”.

وأشار بوتين إلى أن الحديث يدور، ليس فقط عن تنسيق المسالك الإستراتيجية، بل وعن صياغة إجراءات مشتركة عملية في الوقت المناسب، لتحديد وإزالة بؤر العدوى التي تتسم بالطابع الوبائي”.

ووفقا للرئيس بوتين، ستسمح هذه التدريبات للمتخصصين من عشرين دولة، بتبادل الخبرات المهنية واختبار قدرات المختبرات المتنقلة والمعدات المتخصصة في تنفيذ المهمات المختلفة، وكذلك لتحديد الصيغ المثلى للرد على حالات الطوارئ ذات الطبيعة الصحية والوبائية بحسب “نوفوستي”.

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