بوتين يدعو زعيم كوريا الشمالية لزيارة روسيا بعد أن أجريا محادثات في بكين

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يتعانقان عند مغادرتهما بعد اجتماع في بكين، الصين، 3 سبتمبر 2025.

أظهر مقطع فيديو نشره الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعا الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون اليوم الأربعاء لزيارة روسيا بعد أن أجرى معه محادثات في بكين.

وقال كيم بالاستعانة بمترجم، وهو يعانق بوتين مودعا بعد المحادثات التي استمرت ساعتين ونصف الساعة، “أراك قريبا”.

ورد بوتين “نحن في انتظارك، تعال لزيارتنا”.

و أكد كيم أن تقديم كل مساعدة ممكنة لروسيا هو واجب أخوي على كوريا الشمالية، وفق ما نقلت وكالة “تاس”.

كما قال الزعيم الكوري الشمالي أن “العلاقات بين البلدين تتطور في كل المجالات”.

وشدد على أن “التعاون بين كوريا الشمالية وروسيا أصبح أقوى منذ معاهدة 2024”.

من جهته، أوضح بوتين أن جيش كوريا الشمالية شارك في تحرير مقاطعة كورسك الروسية بمبادرة من كيم يونغ أون. وقال: “جنود كوريا الشمالية قاتلوا بشجاعة وبطولة في مقاطعة كورسك، وبلادنا لن تنسى ذلك أبداً”.

كما شدد على أن “روسيا وكوريا الشمالية تكافحان معا ضد النازية الجديدة العصرية”، في تذكير لطالما ردده بوتين للإشارة إلى الحكم في كييف.

يذكر أن بيونغ يانغ كانت أرسلت عام 2024، عمالًا إلى روسيا، التي تفتقر إلى القوى العاملة بسبب الحرب، كما نشرت قوات في كورسك لدعم المجهود الحربي الروسي.

فيما قدرت الولايات المتحدة عدد الجنود الكوريين الشماليين في روسيا بين 11 و14 ألفاً.

وفي 18 يونيو 2024، وقعت روسيا وكوريا الشمالية معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة، ما أدى إلى إضفاء الطابع الرسمي على معاهدة دفاع وقعت سابقاً بينهما.