بوتين يشكر زعيم كوريا الشمالية على المساعدة في طرد قوات أوكرانية من كورسك

قال الكرملين في بيان نشر اليوم الاثنين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبر عن امتنانه الشخصي للزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون لدور الجنود الكوريين الشماليين في طرد القوات الأوكرانية من منطقة كورسك الروسية.

وجاء في البيان “تصرف أصدقاؤنا الكوريون انطلاقا من روح التضامن والعدالة والصداقة الحقيقية. نقدر ذلك بشدة، ونعبر عن امتناننا الشخصي العميق لرئيس لجنة شؤون الدولة الرفيق كيم جونج أون، ولكل قيادة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وشعبها”.

وأكدت كوريا الشمالية للمرة الأولى اليوم إرسالها قوات للقتال إلى جانب روسيا في حربها على أوكرانيا بأوامر من كيم، ومساعدتها في استعادة السيطرة على أراض روسية احتلتها أوكرانيا.

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