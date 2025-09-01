الأثنين 9 ربيع الأول 1447 ﻫ - 1 سبتمبر 2025 |
بوتين يشيد بالعلاقات مع تركيا في مجال الطاقة ويشكر أردوغان على جهوده الدبلوماسية

منذ 18 دقيقة
بوتين وأردوغان

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لنظيره التركي رجب طيب أردوغان اليوم الاثنين أن تركيا شريك جدير بالثقة وفعال عبر التاريخ لروسيا وأن التعاون في مجال الطاقة بين البلدين “استراتيجي”.

وأشاد بوتين، خلال لقائه مع أردوغان على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في الصين، بدور تركيا في جهود حل النزاع في أوكرانيا، وقال إن “دورها المميز” في الوساطة والدبلوماسية سيظل مطلوبا.

وفي 23 يوليو/ تموز الماضي استضافت إسطنبول الجولة الثالثة من المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا.

واحتضنت إسطنبول في مايو/ أيار ويونيو/ حزيران الماضيين جولتين من المفاوضات أسفرتا عن اتفاقيات بشأن إخلاء سبيل آلاف الأسرى من كلا الطرفين.

    المصدر :
  • رويترز

