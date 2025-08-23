السبت 29 صفر 1447 ﻫ - 23 أغسطس 2025 |
بوتين يشيد بترامب ويصفه بـ"الضوء في نهاية النفق"

منذ 10 دقائق
ترامب وبوتين - رويترز

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الجمعة، عن تقديره للرئيس الأميركي دونالد ترامب، واعتبره بمثابة “بصيص أمل في نهاية النفق” لتحسين العلاقات المتوترة بين موسكو وواشنطن.

وقال بوتين في فعالية في ساروف، وهي مدينة مغلقة على بعد نحو 370 كيلومتراً شرق موسكو وكانت بمثابة قاعدة لبرنامج الأسلحة النووية الروسية منذ أواخر الأربعينات، “علاقتنا مع الولايات المتحدة في أدنى مستوياتها منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، ولكن مع وصول الرئيس ترامب، أعتقد أن هناك أخيرا ضوءاً في نهاية النفق”.

وامتدح بوتين أيضا صفات ترامب القيادية وقال إنه كان يأمل في أن تكون الخطوات الأولى التي تم اتخاذها هي لضمان “الإصلاح الكامل” للعلاقات الروسية الأميركية. وقال إن الشركات الروسية تناقش بالفعل خططا مع “شركاء أميركيين” حول فرص التعاون عبر القطب الشمالي وفي ألاسكا في مجالات مثل الغاز الطبيعي المسال.

وجاءت هذه التصريحات في نفس اليوم الذي ظهر فيه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مقابلة مسجلة لبرنامج يوم الأحد “قابل الصحافة مع كريستين ويلكر” على قناة “إن بي سي”، وقال إنه لا توجد خطط للاجتماع بين بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي – وهو اقتراح طرحه ترامب لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة منذ أكثر من ثلاثة أعوام.

    المصدر :
  • العربية

