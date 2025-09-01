الأثنين 9 ربيع الأول 1447 ﻫ - 1 سبتمبر 2025 |
بوتين يصف مودي بـ"صديقه العزيز" ويشيد بتطور العلاقات الروسية الهندية

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 1 - سبتمبر - 2025 10:24 صباحًا
بوتين و ناريندرا مودي

وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي اليوم الاثنين بأنه “صديقه العزيز” وقال إن العلاقات بين البلدين تتطور بشكل ديناميكي، وذلك وفقا لمقطع فيديو نشره الكرملين.

وأجرى الجانبان محادثات في مدينة تيانجين الساحلية الصينية، على هامش اجتماع منظمة شنغهاي للتعاون.

من جانبه، عبر مودي عن أمله في أن تتوصل روسيا وأوكرانيا إلى اتفاق لإنهاء الحرب بينهما قريبا.

استقل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، برفقة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، سيارة الرئاسة الروسية الفاخرة من طراز “أوروس” متجهين إلى موقع عقد اجتماعهما الثنائي.

وجاء ذلك عقب مشاركة الزعيمين في فعاليات قمة منظمة شنغهاي للتعاون المنعقدة في تيانجين بالصين.

صورة.. بوتين ومودي يصلان اجتماع القمة بسيارة أوروس الرئاسية

 

 

  • رويترز

