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بوتين يطلب من جهاز الأمن مكافحة جواسيس الغرب

منذ 40 دقيقة
الرئيس فلاديمير بوتين

الرئيس فلاديمير بوتين

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طلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من جهاز الأمن الاتحادي (إف إس.بي)، الثلاثاء، تكثيف نشاطه في مكافحة ما أسماه تزايد أنشطة التجسس والتخريب من جانب أوكرانيا والغرب.

وفي كلمة أمام المسؤولين، قال بوتين إن على الجهاز وقف “جماعات التخريب” التي تدخل روسيا قادمة من أوكرانيا وتكثيف جهود حماية البنية التحتية ومنع أجهزة الأمن الغربية من إعادة تنشيط ما أطلق عليه خلايا إرهابية أو متطرفة داخل روسيا.

وقال بوتين “لطالما اعتادت أجهزة المخابرات الغربية أن تكون نشطة دوما في روسيا، والآن ألقوا علينا أفرادا إضافيين وموارد تقنية وموارد أخرى إضافية. يتعين علينا اتخاذ رد فعل إزاء ذلك”.

وأصدر توجيهات للجهاز بمنع تدفق الأسلحة بصورة غير مشروعة إلى روسيا وتعزيز الأمن في أربع مناطق من أوكرانيا استولت موسكو عليها جزئيا وأعلنتها جزءا من أراضيها، في تحرك نددت به أغلب الدول الأعضاء بالأمم المتحدة ووصفته بأنه غير قانوني.

ودأب بوتين على حث الروس على أن يأخذوا حذرهم من الخونة في وسطهم، وهي نبرة عاد إليها اليوم الثلاثاء، إذ قال “من الضروري تحديد ومنع الأنشطة غير القانونية لمن يحاولون تشتيت مجتمعنا وإضعافه”.

    المصدر :
  • رويترز

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