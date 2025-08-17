بوتين يطلع روسيا البيضاء وكازاخستان على نتائج مباحثاته مع ترامب

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مباحثات مع رئيسي روسيا البيضاء وكازاخستان، اليوم الأحد، لإطلاعهما على نتائج القمة التي عقدها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي اعتبرها الكرملين خطوة مهمة محتملة نحو السلام في أوكرانيا.

وبعد لقائه مع ترامب في ألاسكا، وهي أول قمة أمريكية روسية منذ أكثر من أربع سنوات، أطلع بوتين كبار المسؤولين في الكرملين أمس السبت على أحدث المستجدات.

أبلغ بوتين كبار المسؤولين الروس بأن الزيارة جاءت في الوقت المناسب وكانت “مفيدة للغاية”، مضيفا أنه وترامب تحدثا عن إمكانية إنهاء الحرب في أوكرانيا “على أساس عادل”. وأشار إلى ضرورة معالجة “الأسباب الجذرية” للأزمة.

وقال بوتين للمسؤولين الروس “لم نعقد مفاوضات مباشرة من هذا النوع على هذا المستوى منذ فترة طويلة. أكرر مرة أخرى: كانت هناك فرصة لتوضيح موقفنا بهدوء وبالتفصيل مرة أخرى”.

وأضاف “نحن، بالطبع، نحترم موقف الإدارة الأمريكية، التي ترى ضرورة إنهاء العمل العسكري بسرعة. حسنا، نحن أيضا نود ذلك ونرغب في الانتقال إلى حل جميع القضايا بالوسائل السلمية”.

وأفاد المكتب الصحفي لرئيس روسيا البيضاء ألكسندر لوكاشينكو بأن بوتين ناقش ما جرى في محادثات ألاسكا.

وأضاف المكتب الصحفي للوكاشينكو “أطلع بوتين نظيره رئيس روسيا البيضاء بالتفصيل على نتائج القمة الروسية الأمريكية الأخيرة”.

وقال المكتب الصحفي لرئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف إن المحادثات الروسية الأمريكية “ساعدت الجانب الأمريكي على فهم الموقف الروسي تجاه أوكرانيا بشكل أفضل”.