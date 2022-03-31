بوتين يعاني من "متلازمة الغطرسة" التي دفعته لغزو أوكرانيا

يعاني الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ”متلازمة الغطرسة“ التي دفعته لغزو جارته أوكرانيا، وفق ما قالت صحيفة ”جيروزاليم بوست“ الإسرائيلية.

ولفتت الصحيفة ،في تقرير نشر الأربعاء، إلى أن البعض يتساءل عن ما إذا كان الزعيم الروسي فقد عقله بالكامل، نظرًا لأن غزو أمة ذات سيادة هو أمر لا يفعله سوى شخص مجنون.

لكن الصحيفة اعتبرت أن بوتين ليس مجنونا، وأن إرساله قواته إلى أوكرانيا ليس أيضا مدفوعا ”بالعاطفة“ خلافا للاعتقاد السائد؛ لأنه ”إستراتيجي ذكي وليس مراهقا نشطا.“

وقالت الصحيفة ”السبب الحقيقي وراء تصرف بوتين بالطريقة التي يفعلها له علاقة بالسلطة أكثر من ارتباطه بالنرجسية أو الأنا أو الذكورة السامة.“

وأضافت ”لكي نكون أكثر واقعية، فإن سلوكه هو نتاج قوة مطلقة فهو محاط برجال لا يقولون سوى نعم… يبدو أنه يعاني متلازمة الغطرسة؛ وهي اضطراب ينبع من امتلاك قوة غير محدودة وغير متنازع عليها والحد الأدنى من القيود المفروضة على استخدامها.“

وأشارت الصحيفة إلى أن الكثير من المسؤولين السابقين في العالم تم اعتبارهم بأنهم يعانون الغطرسة وأن الانهيار المالي في عام 2008 ،على سبيل المثال، كان بتحريض من المصرفيين الدوليين الذين ”أظهروا علامات واضحة على الغطرسة“.

وأوضحت الصحيفة أن الرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش الذي أشرف على الغزو الكارثي للعراق، استسلم لمتلازمة الغطرسة، وفقًا للمفكرين البريطانيين دافيد اوين وجوناثان دافيدسون، كما اعتبرا رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، أحد الداعمين الرئيسين لبوش، أنه عانى أيضا من متلازمة الغطرسة.

ومن بين السياسيين البارزين الآخرين الذين استحوذت عليهم الغطرسة رئيسا الوزراء البريطانيان السابقان: آرثر نيفيل تشامبرلين، ومارغريت تاتشر، بحسب الصحيفة.

ولفتت إلى أن بوتين يتولى رئاسة روسيا منذ عام 2012 وسابقًا من عام 2000 حتى عام 2008 وأنه بشكل عام كان أقوى رجل في روسيا لِما يقرب من عقدين من الزمن.

وقالت ”من المحتمل أن بوتين سيبقى أقوى رجل في روسيا لسنوات مقبلة، حتى لو كان الآخرون ،بمن فيهم أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، يرغبون بشدة في غير ذلك“.

وختمت الصحيفة تقريرها بالقول ”في ورقتهما خلص المفكران أوين ودافيدسون إلى أن احتمال ظهور متلازمة الغطرسة هو أقرب إلى تجربة مرهقة… وكتبا قائلين“يمكن أن تختفي المتلازمة استجابة للتغيير في البيئة المحيطة… وبالنسبة لبوتين، قد يتطلب هذا التغيير ترك منصبه.. فهل سيحدث ذلك؟“.