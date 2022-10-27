بوتين يعترف.. أحداث 2014 في أوكرانيا هي السبب في الأزمة الحالية

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الخميس 27-10-2022) إن روسيا فقط بوسعها ضمان وحدة أراضي أوكرانيا، وكرر مزاعم موسكو بأن حلف شمال الأطلسي والغرب هم المسؤولون عن إشعال فتيل الصراع.

وهاجم بوتين الغرب بسبب عدم الموافقة على حزمة من الضمانات الأمنية التي قدمتها موسكو قبل إطلاقها ما أسمته “عملية عسكرية خاصة” عندما أرسلت عشرات الآلاف من الجنود إلى أوكرانيا يوم 24 فبراير شباط.

كما دافع بوتين عن محاولات موسكو لضم أربع مناطق أوكرانية وقال إن منطقة دونباس “لم تكن لتنجو” بمفردها إن لم تتدخل روسيا عسكريا في أوكرانيا.

وأعلن بوتين الشهر الماضي ضم روسيا رسميا لأربع مناطق بشرق وجنوب أوكرانيا بعد إجراء ما دعته “استفتاءات” في مناطق دونيتسك ولوجانسك وخيرسون وزابوريجيا في أوكرانيا.

وقالت كييف والغرب إنهم لن يعترفوا بمحاولة ضم المناطق، وهي خطوة يرون انها انتزاع غير مشروع للأرض من جانب روسيا.

كما قال بوتين إن الأحداث في أوكرانيا عام 2014، عندما أطاحت الاحتجاجات الميدانية برئيس أوكراني موال لروسيا من منصبه، أدت مباشرة إلى الأزمة الجارية اليوم.