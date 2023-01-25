الأربعاء 3 رجب 1444 ﻫ - 25 يناير 2023 |
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بوتين يعلق على إرسال ألمانيا دبابات "ليوبارد 2" لأوكرانيا

منذ 57 دقيقة
الرئيس فلاديمير بوتين

الرئيس فلاديمير بوتين

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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، إن “الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت تحتل ألمانيا”، وذلك تزامناً مع موافقة برلين على إرسال دبابات “ليوبارد 2” إلى أوكرانيا بعد تنسيق مع واشنطن.

وأوضح بوتين في لقاء مع مجموعة من الطلاب: “بعد الحرب العالمية الثانية، قُسمت ألمانيا إلى أربع مناطق أمريكية، وبريطانية، وفرنسية، وسوفياتية، فيما قام الاتحاد السوفيتي بإنهاء وضع الاحتلال هذا، ولكن الولايات المتحدة لم تفعل ذلك”.

وأضاف الرئيس الروسي: “رسمياً وقانونياً، القوات الأمريكية التي تتواجد على أراضي ألمانيا الفيدرالية هي قوات احتلال”، وفقا لـ”تاس”.

وجاءت تصريحات بوتين بعد وقت قصير من إعلان المستشار الألماني أولاف شولتس على الموافقة على إرسال دبابات “ليوبارد 2” إلى أوكرانيا.

وكانت نبرة شولتس أمام مجلس النواب حذرة، وقال إن بلاده تريد منع “تصعيد” النزاع الذي قد يؤدي إلى اندلاع حرب بين روسيا وحلف شمال الأطلسي.

وأوضح المستشار أنه من المستبعد تماما التدخل جوا أو برا في أوكرانيا، وهو موقف تشاركه الولايات المتحدة.

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