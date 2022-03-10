بوتين يعلق على قفزة أسعار النفط والغذاء.. ويحذر

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن”روسيا تفي بجميع التزاماتها لتزويد أوروبا، ومناطق أخرى من العالم بموارد الطاقة”.

وأكد بوتين، في اجتماع حكومي، بعد أن حظرت الولايات المتحدة واردات النفط الروسية، أن أسعار الطاقة في الغرب آخذة في الازدياد بسبب سوء تقديرهم للمواقف.

وقال: إن العقوبات الغربية على روسيا غير مشروعة وأن الحكومات الغربية تخدع شعوبها، مؤكدا أن روسيا ستحل مشاكلها بهدوء. وذلك حسب رويترز.

وأضاف بوتين: “أما بالنسبة لتلك الدول التي تتخذ خطوات غير ودية تجاه بلدنا واقتصادنا، فنحن ندرك جيدا أنها تدعو مواطنيها إلى شد احزمتهم وارتداء ملابس أكثر دفئا، وبشكل عام، العقوبات التي يفرضونها علينا سبب تدهور وضعهم”.

وشدد بوتين على أن “كل هذا يبدو غريبا للغاية، خاصة وأننا نفي بجميع التزاماتنا في مجال إمدادات الطاقة”.

وأكد: “لا يرتبط ارتفاع أسعار المنتجات البترولية في الولايات المتحدة بفرض حظر على واردات النفط من روسيا، فهم يخدعون مواطنيهم”، وذلك حسب موقع قناة “روسيا اليوم” الروسية.

وانتقد بوتين قرار نظيره الأمريكي جو بايدن وقف واردات النفط الروسية، قائلا إن الولايات المتحدة تطرق اليوم أبواب دول تقع في قائمة عقوباتها طلبا للنفط.. متسائلا عن السبب الذي دعا واشطن لفرض عقوبات على هذه الدول في السابق.

تحذير من ارتفاع أسعار الغذاء

قال الرئيس الروسي إن أسعار الغذاء العالمية سترتفع أكثر إذا كثفت الدول الغربية الضغوط الاقتصادية على روسيا، المنتج العالمي الرئيسي للأسمدة.

ومن جانبه، أوضح وزير الزراعة الروسي ديمتري باتروشيف في اجتماع حكومي ترأسه بوتين أن الأمن الغذائي الروسي مضمون وأن موسكو ستواصل الوفاء بالتزاماتها التصديرية لأسواق الزراعة العالمية.

إجراءات روسيا لتقليل عواقب العقوبات الغربية

وقال بوتين: “اليوم سنتحدث عن مجموعة من الإجراءات لتقليل عواقب العقوبات على الاقتصاد الروسي، على مواطني بلدنا.. نحن على اتصال معكم حول هذه القضايا بشكل شبه يومي، فقط الآن ناقشنا بعض القضايا مع رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين”.