بوتين يعلن الأحكام العرفية في 4 مناطق أوكرانية ضمّتها روسيا الشهر الماضي

أفاد الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين” أنّه أعلن الأحكام العرفية في أربع مناطق ضمتها بلاده من جانب واحد من أوكرانيا الشهر الماضي.

ووجّه بوتين، خلال تصريحات لأعضاء مجلس الأمن الروسي نقلها التلفزيون، الحكومة بتشكيل مجلس تنسيق خاص يتلقى أوامره من رئيس الوزراء “ميخائيل ميشوستين” للعمل مع المناطق الروسية لتعزيز الجهود الحربية الروسية في أوكرانيا.

وتشكّل تلك الخطوات أحدث تصعيد من بوتين ردًا على هزائم كبرى تكبدتها قواته أمام القوات الأوكرانية منذ بداية الشهر الماضي.

وجاءت الأحكام العرفية في ذات اليوم الذي طلب فيه مسؤولان عينتهما روسيا في خيرسون، وهي إحدى المناطق الأربعة، من المدنيين في المدينة مغادرة بعض المناطق في أسرع وقت ممكن، وسط توقعات بأن أوكرانيا أوشكت على شن هجوم مضاد هناك.

وقال بوتين إن الإجراءات التي أمر بها ستزيد من استقرار الاقتصاد والصناعة والإنتاج لدعم ما يصفه بأنه “عملية عسكرية خاصة”.

وأضاف: “نحن نعمل على حسم مهام بالغة التعقيد كبيرة النطاق لضمان مستقبل لروسيا يمكن الاعتماد عليه، مستقبل شعبنا”.