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بوتين يعِد القارّة السمراء بالغذاء والأسلحة.. ويدرس "الخطّة الأفريقيّة" للسلام مع أوكرانيا

منذ 46 دقيقة
الرئيس فلاديمير بوتين في القمة الروسية الأفريقية - رويترز

الرئيس فلاديمير بوتين في القمة الروسية الأفريقية - رويترز

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أكّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للزعماء الأفارقة اليوم الجمعة، أنّ موسكو تحترم اقتراحهم للسلام مع أوكرانيا، وتدرسه بعناية.

كما قال بوتين في قمة روسية أفريقية، إنّ روسيا ستزيد الإمدادات الغذائية لأفريقيا، بما في ذلك بعض شحنات الحبوب المجانية التي أعلن عنها أمس الخميس، مضيفًا أن بلاده مهتمة بتنمية التعاون العسكري مع القارة.

بوتين أشار إلى أنّ روسيا مستعدة لتزويد أفريقيا ببعض الأسلحة مجانًا لتعزيز الأمن في القارة والعمل بشكل أوثق مع أجهزة إنفاذ القانون والمخابرات الأفريقية.

وأضاف أن بلاده ستزيد الصادرات الزراعية وستظل موردًا للغذاء يمكن الاعتماد عليه. وذكر أنّ موسكو ألغت ديونًا بقيمة 23 مليار دولار، من دون أن يوضح الفترة الزمنية أو يحدد الدول المعنية.

يشار إلى أنّ الزعماء الأفارقة، قدموا مبادرتهم للسلام الشهر الماضي إلى كل من بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لكنها لم تنل تأييد أي من الجانبين.

واستقبلها بوتين في البداية بذكر قائمة من الشكاوى الروسية من أوكرانيا والغرب، بينما رفض زيلينسكي فكرة وقف إطلاق النار تظل موسكو معه مسيطرة على ما يقرب من خُمس مساحة أوكرانيا، ويمنح القوات الروسية الوقت لإعادة تنظيم صفوفها.

 

    المصدر :
  • رويترز

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