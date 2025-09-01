الأثنين 9 ربيع الأول 1447 ﻫ - 1 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

بوتين يقترح على أعضاء منظمة شنغهاي للتعاون إصدار سندات مشتركة

منذ 20 دقيقة
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحضر اجتماعًا في إطار منظمة شنغهاي للتعاون في قمة المنظمة في تيانجين، الصين، 1 سبتمبر 2025. سبوتنيك عبر رويترز

اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الاثنين أن تبيع الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون سندات مشتركة، في خطوة من شأنها أن تعزز التعاون الاقتصادي فيما بينها.

وطرح بوتين أيضا خلال قمة للمنظمة في الصين فكرة عمل منظومة مدفوعات مشتركة للتسويات التجارية.

تأسست منظمة شنغهاي للتعاون في عام 2001، وتضم عشر دول هي الصين وروسيا والهند وباكستان وإيران وقازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان وروسيا البيضاء.

وقال بوتين لرؤساء الدول الأعضاء في المنظمة في مدينة تيانجين الساحلية بشمال الصين “ندعو الدول الأعضاء إلى إصدار سندات مشتركة”.

وذكر أنه يؤيد “إنشاء آلية خاصة بنا للدفع والتسوية والإيداع وفتح بنك للمشروعات الاستثمارية المشتركة”.

وأضاف “سيزيد كل هذا من فعالية تبادلاتنا الاقتصادية وسيحميها من تقلبات البيئة الخارجية”.

وتضغط روسيا من أجل إيجاد آليات تسوية تتجنب التعامل بالدولار واليورو بعد أن عطلت العقوبات، التي فرضها الغرب على أنظمة الدفع وبنوك صينية، التجارة الروسية عقب غزوها أوكرانيا في عام 2022.

وقال بوتين إن اقتصادات منظمة شنغهاي للتعاون نمت خمسة بالمئة في المتوسط في 2024.

    المصدر :
  • رويترز

