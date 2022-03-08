الثلاثاء 5 شعبان 1443 ﻫ - 8 مارس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بوتين يقر عقوبات على دول “محددة”

منذ 37 دقيقة
فلاديمير بوتين

فلاديمير بوتين

A A A
طباعة المقال

في خطوة بدت وكأنها محاولة لمجاراة العقوبات الدولية المتسارعة على بلاده، وقع الرئيس الروسي فلاديمر بوتين مرسوما يحظر استيراد وتصدير المنتجات والمواد الخام من وإلى روسيا في عام 2022 وفقا للقوائم التي يحددها مجلس الوزراء.

وينص المرسوم على أن الحظر المفروض على الاستيراد والتصدير من وإلى روسيا، لن يؤثر على المنتجات والمواد الخام التي يستهلكها المواطنون في احتياجاتهم اليومية.

وجاء في المرسوم:
“ضمان تطبيق التدابير الاقتصادية الخاصة التالية حتى 31 ديسمبر 2022: فرض حظر على التصدير خارج أراضي روسيا واستيراد المنتجات والمواد الخام إلى روسيا وفقا للقوائم التي تحددها الحكومة الروسية”.

وصدرت تعليمات للحكومة بتحديد قوائم الدول الأجنبية التي ستتأثر بهذه القرارات خلال يومين. وفي الوقت نفسه، أكد المرسوم أن هذه الإجراءات لا تنطبق على المنتجات أو المواد الخام التي يستخدمها المواطنون لاحتياجاتهم الشخصية.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن، في وقت سابق من الثلاثاء، حظر واردات النفط الروسية، مشددا العبء على الاقتصاد الروسي في رد على غزو موسكو لأوكرانيا. لتلحقه المملكة المتحدة وتقرر وقف واردات الغاز الروسي بدءًا من نهاية العام الحالي.

    المصدر :
  • وكالات

المزيد من أخبار العالم

طائرة ميغ-29
بولندا تعلن استعدادها لوضع طائرات ميغ-29 في تصرف واشنطن
الحرس الثوري
الحرس الثوري الإيراني يعترف بمصرع جنرالين في ضربة إسرائيلية.. ويتوعد!
تدمير أحد الجسور في كييف
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
“منعطف حاسم”.. هل اقتربنا من وقف إطلاق النار في أوكرانيا؟

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

انخفاض الليرة اللبنانية مقابل الدولار
كيف افتتح الدولار الأسود الأسبوع؟
ماذا يحدث لجسمك إذا خلدت الى النوم مرتديا جواربك؟
إشكال وتضارب في معرض الكتاب بعد رفع صورة سليماني
بالفيديو: إشكال وتضارب في معرض الكتاب بعد رفع صورة سليماني… “بيروت حرّة إيران برا”