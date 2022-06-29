بوتين يكشف أهداف الحرب ويرد على تصريحات جونسون

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن استعدادت حلف الناتو لمواجهة روسيا قائمة منذ العام 2014 وليست جديدة على موسكو، مؤكدًا أن روسيا تعتبر أن الحلف أداة لتنفيذ سياسة واشنطن.

وحول العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، قال بوتين خلال تصريحات حول نتائج قمة دول بحر قزوين، إن أهدافها الأساسية الممثلة في تحرير دونباس والحصول على ضمانات أمنية لم تتغير، لكن يمكن أن تكون هناك أساليب مختلفة، مؤكدًا أن بلاده لا تهاجم أهدافًا مدنية في أوكرانيا.

وحول تصريحات رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون التي قال فيها إن “بوتين لو كان امرأة فلن تبدأ حربا”، أكد الرئيس الرئيس الروسي، أنها ذكرته بتصرفات رئيسة الوزراء البريطانية السابقة مارجريت ثاتشر في جزر فوكلاند.

وعقب تخلي تركيا عن معارضتها لطلبي السويد وفنلندا الانضمام لـ”الناتو” بدأت رسميا عملية ضم البلدين، بموافقة قادة جميع الدول الأعضاء الـ30.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) عن مصادر لها قولها، إن حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بدأ رسميًا عملية ضم السويد وفنلندا لعضويته، بموافقة قادة جميع الدول الأعضاء الـ30.

يأتي هذا القرار عقب تخلي تركيا عن معارضتها لطلبي الدولتين الانضمام للحلف، عبر اتفاق تم التوصل إليه في اللحظات الأخيرة قبل بدء قمة الناتو في مدريد اليوم الأربعاء.

توقيع بروتوكولات

ومن المقرر وفقا للخطط، أن يتم توقيع بروتوكولات الانضمام إلى الناتو يوم الثلاثاء المقبل، ومن ثم، يتعين أن تصادق عليها جميع الدول الأعضاء في الناتو، وهي عملية من المتوقع أن تستغرق ما يصل إلى ثمانية أشهر.

وكانت السويد وفنلندا تقدمتا بطلبين للحصول على عضوية الناتو، عقب العملية العسكرية الروسية لأوكرانيا. وعرقلت تركيا مباحثات انضمامهما لأسابيع بسبب مخاوف تتعلق بالإرهاب.

وفيما يشترط انضمام عضو جديد للناتو موافقة جميع الدول الأعضاء، جرى التوصل لاتفاق مساء أمس الثلاثاء بعدما وافقت فنلندا والسويد على التعاون في سلسلة من جهود مكافحة الإرهاب.

وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرج للصحفيين: “اليوم، اتخذ قادة الناتو قرارا تاريخيا بدعوة فنلندا والسويد لتصبحا عضوتين في الحلف”.