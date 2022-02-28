بوتين يكشف عن شرطين لتسوية أزمة أوكرانيا

كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، عن شرطين لتسوية النزاع في أوكرانيا، لافتا إلى أن التوصل إلى تسوية أمر ممكن إذا أخذ بعين الاعتبار مصالح روسيا في مجال الأمن.

وأكد فلاديمير بوتين لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، أن حياد أوكرانيا ونزع سلاحها شرطان لتسوية أزمة أوكرانيا.

كما أبلغ بوتين ماكرون، خلال مكالمة هاتفية، أنه يريد اعترافا بـشبه جزيرة القرم كارض روسية لتسوية النزاع في أوكرانيا.

من جهته، كرر ماكرون مطالب المجتمع الدولي بوقف الهجوم الروسي في أوكرانيا، وحث بوتن أيضا على وقف جميع الهجمات على المدنيين في أوكرانيا والحفاظ على البنية التحتية المدنية وتوفير ممرات آمنة للطرق الرئيسية، وتحديدا جنوبي كييف.

وقال قصر الإليزيه “أكد الرئيس بوتين استعداده للالتزام بهذه النقاط الثلاث”، مضيفا أن ماكرون وبوتن اتفقا أيضا على البقاء على تواصل خلال الأيام المقبلة، وفقا لرويترز.

ويحذر مراقبون وخبراء من تتحول العملية العسكرية الروسية “الخاصة” في الأراضي الأوكرانية في أي لحظة لشرارة حرب عالمية ثالثة لا تبقى ولا تذر.

وكان مستشار الرئاسة الأوكراني، ميخائيلو بودولياك قد قال لـ”رويترز” في رسالة نصية، الإثنين، إن المحادثات بين أوكرانيا وروسيا بدأت بالفعل، في موقع على الحدود مع بيلاروسيا.

وكانت أوكرانيا قد قالت في وقت سابق إن وفدا تابعا لها وصل إلى الحدود البيلاروسية، بهدف إجراء محادثات مع الجانب الروسي لإنهاء الحرب. وقال مكتب الرئيس الأوكراني إن:” الهدف الرئيسي للمحادثات مع روسيا هو الوقف الفوري لإطلاق النار وسحب القوات الروسية”.