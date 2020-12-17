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بوتين يكشف عن موعد تلقيه لقاح كورونا

منذ 47 دقيقة
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه سيتلقى لقاح كورونا في الوقت الذي سيكون مسموحا لفئته العمرية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي سنوي، عقده الرئيس الروسي، اليوم الخميس، يجيب فيه عن أسئلة الصحفيين والمواطنين، حول قضايا داخلية وخارجية ملحة.

وقال بوتين في المؤتمر الذي نقلته وسائل إعلام روسية، إن فاعلية اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا تصل إلى 97%.

وفي معرض رده عما إذا تعاطى اللقاح، ردّ الرئيس الروسي (68 عاما) بأنه لم يخضع له بعد “بسبب عدم تطوير لقاح للفئة العمرية التي ينتمي لها”، مشددا على ضرورة التطعيم العام ضد هذا الوباء.

وأشار إلى أن جائحة كورونا انعكست على كافة مجالات الحياة، لكنه أكد أن بلاده تعاملت “مع المصاعب القائمة بطريقة لائقة”.

مضيفا “لا يوجد في العالم نظام رعاية صحية مستعد بالكامل لمواجهة الجائحة، لكن نظامنا تجاوز ذلك بفاعلية”.

وروسيا هي إحدى أوائل الدول التي أعلنت عن تطوير لقاح للفيروس, أطلقت عليه تسمية “سبوتنيك-في”.

وقبل نحو أسبوعين، بدأت روسيا حملة تلقيح واسعة النطاق، ضد فيروس كورونا، شملت في مرحلتها الأولى قطاع الصحة والأشخاص الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالوباء.

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