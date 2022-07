بوتين يمنح الجنسية الروسية للمستشارة السابقة لرونالد ريغان

منح الرئيس فلاديمير بوتين بمرسوم خاص الجنسية الروسية لسوزان ماسي المستشارة السابقة للرئيس الأمريكي الـ40 رونالد ريغان.

وتم نشر المرسوم على الموقع الرسمي للوثائق القانونية اليوم الخميس.

وكانت ماسي قد توجهت إلى بوتين في مايو الماضي بطلب منحها الجنسية الروسية.

She Helped Reagan End the Cold War – Suzanne Massie Returns to Moscow (Video) https://t.co/HYEC3thscc pic.twitter.com/i1If5pWdFi

— Russia Insider (@RussiaInsider) February 19, 2017