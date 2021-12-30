بوتين يمنح الجنسية الروسية للمستشارة السابقة لرونالد ريغان

منح الرئيس فلاديمير بوتين بمرسوم خاص الجنسية الروسية لسوزان ماسي المستشارة السابقة للرئيس الأمريكي الـ40 رونالد ريغان.

وتم نشر المرسوم على الموقع الرسمي للوثائق القانونية اليوم الخميس.

وكانت ماسي قد توجهت إلى بوتين في مايو الماضي بطلب منحها الجنسية الروسية.

She Helped Reagan End the Cold War – Suzanne Massie Returns to Moscow (Video) https://t.co/HYEC3thscc pic.twitter.com/i1If5pWdFi — Russia Insider (@RussiaInsider) February 19, 2017

يذكر أن سوزان ماسي من مواليد عام 1931، وهي كاتبة ومؤرخة وشخصية اجتماعية أمريكية وموظفة سابقة في وزارة الخارجية.

وعملت مستشارة للرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريغان في 1984 – 1988، ولعبت دورا مهما في تطبيع العلاقات بين موسكو وواشنطن وإنهاء الحرب الباردة، حيث شاركت في التحضير للقاءات ريغان مع الزعيم السوفيتي ميخائيل غورباتشوف في جنيف وريكيافيك عامي 1985 و1986.