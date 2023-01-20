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بوتين يناقش "العملية العسكرية في اوكرانيا" مع مجلس الأمن القومي

منذ 38 دقيقة
فلاديمير بوتين

فلاديمير بوتين

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ذكرت وسائل إعلام رسمية الجمعة نقلا عن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ناقش “العملية العسكرية الخاصة” لموسكو في أوكرانيا مع مجلس الأمن القومي.

وبحسب وكالة الإعلام الروسية، حضر الاجتماع الرئيس السابق دميتري ميدفيديف، وسكرتير مجلس الأمن نيكولاي باتروشيف، ووزير الخارجية سيرجي لافروف، ووزير الدفاع سيرجي شويجو، بالإضافة إلى مسؤولين كبار آخرين.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله “خلال الاجتماع، كان هناك تبادل لوجهات النظر حول تقدم العملية العسكرية الخاصة” مستخدما التعبير الروسي الرسمي لغزو موسكو أوكرانيا.

    المصدر :
  • رويترز

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