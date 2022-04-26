بوتين يوافق على إجلاء المدنيين من آزوفستال

أفادت الأمم المتحدة في بيان اليوم الثلاثاء بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وافق “من حيث المبدأ” على مشاركة الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر في إجلاء المدنيين من مصنع آزوفستال في ماريوبول الأوكرانية.

وأضاف المتحدث باسم المنظمة الدولية ستيفان دوجاريك في بيان بعد لقاء بوتين مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في موسكو:

“سيتم إجراء محادثات للمتابعة بين مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ووزارة الدفاع الروسية”.

وكان غوتيريش جدّد دعوته كلاً من موسكو وكييف للعمل سوياً مع الأمم المتحدة لإنشاء ممرّات إنسانية في أوكرانيا لإيصال المساعدات وإجلاء المدنيين.

وفي وقت سابق، دعا الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش، الثلاثاء، خلال زيارة لموسكو، إلى وقف إطلاق النار في أوكرانيا.