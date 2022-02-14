بوتين يوافق على مسودة الرد الروسي حول الضمانات الأمنية

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الإثنين، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وافق من حيث المفهوم على مسودة الرد الروسي بشأن الضمانات الأمنية، مشيرا إلى أن الدبلوماسيين الروس يعملون على الصيغة النهائية للنص.

وقال بيسكوف لوكالة “سبوتنيك”: “الرئيس وافق على المسودة التي قدمها لافروف من حيث المفهوم. يقوم الدبلوماسيون الآن على الانتهاء من صياغة النص الذي سنقوم بإرساله”.

وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف الناتو، بقيادة الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، توتراً بسبب زيادة تواجده العسكري بالقرب من الحدود الروسية، بذريعة حماية أوكرانيا من “تهديد روسي محتمل”.

وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية، روسيا بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا، مؤكدة أن “هذا الغزو يمكن أن يحصل في أي وقت”، وهو ما نفته موسكو في مناسبات عدة؛ معتبرة أن الاتهامات ذريعة لزيادة الوجود العسكري للحلف بالقرب من حدودها.

وكانت واشنطن ودول أوروبية أعلنت، إرسال آلاف الجنود إلى دول أوروبا الشرقية.

كما حذرت الولايات المتحدة ودول غربية روسيا من أنها ستواجه عقوبات اقتصادية قاسية، في حال حدوث “عدوان عسكري” على أوكرانيا؛ فيما دعت مواطنيها الموجودين في أوكرانيا إلى المغادرة على الفور.

وقال مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية، يوري أوشاكوف، يوم السبت الماضي، إن الرئيس فلاديمير بوتين استنكر، خلال الاتصال الهاتفي مع نظيره الأميركي، جو بايدن، المعلومات المزيفة، حول الغزو الروسي لأوكرانيا.