الخميس 27 محرم 1444 ﻫ - 25 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

لأكثر من 2 مليون.. بوتين يوقع مرسوما بزيادة عدد أفراد القوات المسلحة

منذ 42 دقيقة
آخر تحديث: 25 - أغسطس - 2022 3:28 مساءً
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

A A A
طباعة المقال

ذكرت وكالة الإعلام الروسية أن الرئيس فلاديمير بوتين وقع مرسوما اليوم الخميس بزيادة عدد أفراد القوات المسلحة إلى 2.04 مليون من 1.9 مليون.

ويسري هذا ابتداء من الأول من يناير كانون الثاني، ويتضمن زيادة بواقع 137 ألفا في عدد أفراد الجيش إلى 1.15 مليون.

وتسعى روسيا جاهدة وبطرق مختلفة لتجنيد المزيد من المقاتلين للدفع بهم إلى الحرب في أوكرانيا، مع تزايد التقارير بشأن ارتفاع عدد القتلى في الصراع الدائر منذ فبراير الماضي، وفقا لـ”واشنطن بوست”.

وتعتبر هذه الجهود شكلا من أشكال “تعبئة الظل”، وهي خطة تسمح للجيش الروسي بالاستمرار في الحرب، لكنه لا يعالج العجز الأساسي في القوى البشرية، وفقا لمدير الدراسات الروسية في مؤسسة CNA، مايكل كوفمان.

وبعد أسابيع قليلة من الغزو، نشرت صفحات روسية على الإنترنت إعلانات عن حاجة وزارة الدفاع إلى “آلاف الوظائف” في كافة التخصصات، وفقا لتقرير سابق لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”.

    المصدر :
  • رويترز
  • وكالات

المزيد من أخبار العالم

علم هولندا
هولندا تحقق في وفاة رضيع بمركز مكتظ بطالبي اللجوء
آثار القصف الروسي على أوكرانيا
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
روسيا: قصفنا محطة للسكك الحديدية بأوكرانيا
طائرة مسيرة
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
صائد الدرونز الأمريكي يدخل الخدمة في حرب أوكرانيا

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

ترسيم الحدود
عرضٌ تركي للاستثمار في البلوكات الحدودية الجنوبية.. وارتباك فرنسي
الشقيقتان التوأم بريانا وبريتاني دين 35 عاماً والشقيقان التوأم جوش وجيريمي ساليزر
بالصور.. شقيقتان توأم تتزوجان من شقيقين توأم والنتيجة مدهشة
الكوليسترول المرتفع.. علامة ترسلها الساق عند المشي تقرع جرس الإنذار