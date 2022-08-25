لأكثر من 2 مليون.. بوتين يوقع مرسوما بزيادة عدد أفراد القوات المسلحة

ذكرت وكالة الإعلام الروسية أن الرئيس فلاديمير بوتين وقع مرسوما اليوم الخميس بزيادة عدد أفراد القوات المسلحة إلى 2.04 مليون من 1.9 مليون.

ويسري هذا ابتداء من الأول من يناير كانون الثاني، ويتضمن زيادة بواقع 137 ألفا في عدد أفراد الجيش إلى 1.15 مليون.

وتسعى روسيا جاهدة وبطرق مختلفة لتجنيد المزيد من المقاتلين للدفع بهم إلى الحرب في أوكرانيا، مع تزايد التقارير بشأن ارتفاع عدد القتلى في الصراع الدائر منذ فبراير الماضي، وفقا لـ”واشنطن بوست”.

وتعتبر هذه الجهود شكلا من أشكال “تعبئة الظل”، وهي خطة تسمح للجيش الروسي بالاستمرار في الحرب، لكنه لا يعالج العجز الأساسي في القوى البشرية، وفقا لمدير الدراسات الروسية في مؤسسة CNA، مايكل كوفمان.

وبعد أسابيع قليلة من الغزو، نشرت صفحات روسية على الإنترنت إعلانات عن حاجة وزارة الدفاع إلى “آلاف الوظائف” في كافة التخصصات، وفقا لتقرير سابق لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”.