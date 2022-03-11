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بوتين يُشهر سلاح “المتطوعين” بوجه أوكرانيا

منذ 5 ساعات
فلاديمير بوتين

فلاديمير بوتين

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رحب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الجمعة، بالمتطوعين الذين يريدون قتال القوات الأوكرانية، ودعا لمساعدتهم على الوصول للجبهات.

ووافق بوتين في اجتماع مع أعضاء مجلس الأمن القومي على مقترح بتزويد قوات لوغانسك ودونيتسك بأنظمة دفاع جوي وأخرى مضادة للدبابات.

وأمر الرئيس الروسي وزارة الدفاع بدراسة مخطط لتعزيز الجبهة والحدود الغربية في مواجهة تحركات حلف شمال الأطلسي.

وشدد بوتن على ضرورة تسهيل إمكانية وصول المتطوعين الراغبين في القتال بأوكرانيا من دول الشرق الأوسط والأقصى.

وأكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أن 16 ألف متطوع من الشرق الأوسط جاهزون للقتال إلى جانب الانفصاليين في أوكرانيا.

وعن سير العمليات العسكرية في أوكرانيا، قال شويغو إنها “تسير وفق الخطة المرسومة”.

    المصدر :
  • سكاي نيوز

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