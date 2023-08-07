بوتين يُشيد بالمسيّرات الروسيّة.. ويُوجّه بزيادة إنتاجها

اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، أنّ “الطائرات المسيرة الروسية أثبتت جدارتها بشكل جيد جدًا وتوجد ضرورة لزيادة إنتاجها”.

وصرح بوتين، في لقاء مع المدير التنفيذي لشركة “روستيخ” الحكومية، سيرغي تشيميزوف: أظهرت كلا (المسيرتين) “كوب” و”لانسيت” فعاليتهما الكبيرة، أولاً، ضرباتهما قوية، لأي نوع من المعدات بما في ذلك المعدات الأجنبية الصنع.

وقال بوتين إن “المصنعين الروس لديهم حاليا فرصة حقيقية لشغل الأماكن التي غادرتها الشركات الأجنبية”.

وأكد تشيميزوف لبوتين أنّ روسيا ضاعفت إنتاج الطائرات المقاتلة خلال عام 2022 مرتين.

وقال تشيميزوف في تقريره حول عمل أقسام المؤسسة: “بالنسبة لصناعة الطائرات، فإننا بالإضافة إلى الطائرات العسكرية المقاتلة التي ضاعفنا إنتاجها مرتين العام الماضي، نولي اهتمامًا كبيرًا لتقنيات الطيران المدني”.