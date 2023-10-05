الخميس 20 ربيع الأول 1445 ﻫ - 5 أكتوبر 2023 |
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بوتين يُكرّر مواقفه: لم نبدأ حرب أوكرانيا.. بل تدخلنا لوقفها

منذ 39 دقيقة
فلاديمير بوتين

فلاديمير بوتين

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كرّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس، موقفه بأنّ روسيا لم تبدأ الحرب في أوكرانيا، لكنها أطلقت ما تصفها بأنها “عملية عسكرية خاصة” لمحاولة وقفها.

وقال بوتين خلال كلمته السنوية في اجتماع نادي فالداي للحوار المنعقد في سوتشي، إنّ روسيا، وهي أكبر دول العالم مساحة، لم تكن بحاجة إلى انتزاع أراض من أوكرانيا.

وذكر أنّ الصراع هناك بالتبعية ليس إمبرياليًا ولا يتعلق بالأراضي، لكنه يتعلق بالنظام العالمي.

وأضاف أنّ الغرب، الذي فقد قوته المهيمنة والمحتاج إلى معاداة أحد على الدوام، قد فقد الاتصال بالواقع.

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