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بوتين يعلن عن مساعدة كوريا الشمالية في بناء أقمار صناعية

منذ 7 دقائق
بوتين وكيم

بوتين وكيم

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تعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمساعدة كوريا الشمالية في بناء أقمار صناعية بينما اصطحب الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في جولة لاستعراض أحدث منشأة إطلاق فضائية روسية، اليوم الأربعاء، قبل بدء محادثات من المتوقع أن تشمل قضايا عسكرية.

وصل كيم إلى قاعدة فوستوتشني الفضائية مستقلا القطار بعد العبور إلى روسيا أمس الثلاثاء. وتقع القاعدة الفضائية وسط الغابات في شرق روسيا وهي ليست بعيدة عن الحدود مع الصين.

وأجاب بوتين عندما سأله الصحفيون إذا كانت روسيا ستساعد كيم في بناء أقمار صناعية، “هذا سبب قدومنا إلى هنا. أبدى زعيم كوريا الشمالية اهتماما كبيرا بهندسة الفضاء، يحاولون أيضا تطوير (مجال) الفضاء”.

وردا على ما إذا كان هو وكيم سيناقشان مسائل عسكرية، ذكر بوتين أنهم سيناقشان كل القضايا. ويحضر وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو المناقشات.

وقال بوتين أثناء مصافحة كيم في فوستوتشني “سعيد بلقائك. هذه قاعدة الفضاء الجديدة”.

كما هنأ بوتين كيم على الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس كوريا الشمالية في 1948.

وشكر كيم عبر مترجم بوتين لدعوته ولاستقباله الحار ثم وقع في دفتر الزائرين باللغة الكورية.

وقال التلفزيون الروسي إن كيم وجه أسئلة كثيرة ومفصلة لبوتين خلال جولته في منشأة الفضاء.

وتتهم الولايات المتحدة كوريا الشمالية بتزويد روسيا بالأسلحة لكن ليس واضحا إذا تم تسليم أي أسلحة بالفعل إلى روسيا. وتنفي روسيا وكوريا الشمالية هذه المزاعم لكنهما تعهدتا بتعميق التعاون في الدفاع.

    المصدر :
  • رويترز

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