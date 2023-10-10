بوتين: الصراع الإسرائيلي الفلسطيني يعكس فشل سياسة واشنطن بالشرق الأوسط

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء أن تصاعد حدة العنف بين إسرائيل والفلسطينيين مثال حي على فشل سياسة الولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط، موضحا أن واشنطن سعت إلى احتكار المفاوضات بينما تتجاهل مصالح الشعب الفلسطيني.

وأضاف خلال لقاء مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الذي يزور روسيا حاليا “أعتقد أن كثيرين سيتفقون معي على أن هذا مثال حي على فشل سياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط”.

وذكر بوتين أن الولايات المتحدة سعت إلى “احتكار” الجهود الدولية لإقامة سلام في المنطقة واتهم واشنطن بإهمال البحث عن تسوية تكون مقبولة للطرفين.

وقال إن الولايات المتحدة تجاهلت مصالح الشعب الفلسطيني، بما في ذلك الحاجة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة. ويريد الفلسطينيون إقامة دولة مستقلة لهم في الضفة الغربية وقطاع غزة تكون عاصمتها القدس الشرقية، وهي أراض احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967.

وأفاد الكرملين في وقت سابق أنه على اتصال مع الجانبين وسيسعى للعب دور في حل الصراع بينهما.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قال الاثنين إن إنشاء دولة فلسطينية هي “السبيل الأكثر موثوقية لإيجاد حل للنزاع” الإسرائيلي الفلسطيني.

وفي السنوات الأخيرة، حافظت روسيا على علاقات جيدة مع السلطات الإسرائيلية والفلسطينية، وكذلك مع العديد من اللاعبين الإقليميين بما في ذلك إيران ومصر وسوريا.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف لصحافيين الثلاثاء، إن زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لروسيا المقررة يجري الإعداد لها، لكن موعدها لم يحدد بعد.