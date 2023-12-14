بوتين: إما أن نتفق على السلام بأوكرانيا أو نحل المشكلة بـ "القوة"

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الخميس، بأن أهداف موسكو في أوكرانيا لم تتغير، ولن يكون هناك سلام إلا بعد تحقيقها، مؤكدا “إما أن نتفق على السلام في أوكرانيا أو سنحل المشكلة بالقوة”، مشيرا إلى أن قوات النخبة الأوكرانية تتكبد خسائر كبيرة شرق نهر دنيبرو وتمر بمأساة.

وموضحا الأهداف، كما فعل يوم أرسل قواته إلى أوكرانيا في فبراير 2022، قال إنها ”إزالة النازية، ونزع السلاح، والوضع المحايد” في أوكرانيا.

واعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الصراع مع أوكرانيا مأساة، وأنه يشبه الحرب الأهلية بين الإخوة. قال بوتين خلال “الخط المباشر” والمؤتمر الصحفي السنوي الكبير – نتائج العام: “ما يحدث الآن (في أوكرانيا) يمثل مأساة كبيرة، تشبه الحرب الأهلية”.

ويشير مصطلح ”إزالة النازية” إلى مزاعم روسيا بأن الحكومة الأوكرانية متأثرة بشدة بالجماعات القومية المتطرفة والنازية الجديدة. ونفت وسخرت أوكرانيا والغرب من هذا الادعاء.

كما طالب بوتين أوكرانيا بأن تظل محايدة، وألا تنضم إلى حلف شمال الأطلسي ( الناتو).

وقال بوتين خلال مؤتمره الصحفي المعتاد نهاية العام “سيكون هناك سلام عندما نحقق أهدافنا”.

وأكد بوتين أنه لا شروط أساسية لاستعادة العلاقات مع الولايات المتحدة وعليها أولا احترام روسيا، لافتا إلى أن دول الاتحاد الأوروبي فقدت سيادتها إلى حد كبير وتتخذ قرارات تضرها.

وقال الرئيس الروسي، إن موسكو مستعدة لبناء علاقات مع واشنطن، فالولايات المتحدة بلد مهم وضروري. وأضاف معلقا على آفاق تطبيع الحوار الثنائي: “بالنسبة للولايات المتحدة، فنحن على استعداد لبناء علاقات معهم أيضا، نعتقد أن الولايات المتحدة بلد مهم وضروري”.

وأشار الرئيس إلى أن روسيا من جانبها مستعدة لاستعادة العلاقات مع الولايات المتحدة بشكل كامل، ولكن أولا يجب تهيئة الظروف الأساسية لذلك.

وأردف الرئيس معلقا على آفاق تطبيع الحوار الثنائي: “عندما تكون هناك بعض التغييرات الأساسية الداخلية [في الولايات المتحدة]، سيبدأون في احترام الآخرين والبلدان الأخرى، ومن ثم سيبحثون عن حلول وسط، ولن يحاولوا حل مشاكلهم بمساعدة العقوبات والإجراءات العسكرية، ثم سيتم تهيئة الظروف الأساسية لاستعادة العلاقات بشكل كامل، لا توجد مثل هذه الظروف حتى الآن، لكننا مستعدون لهذا”.

وبخصوص الجارة الغربية أوربا اعتبر الرئيس الروسي أن بلاده لم تفسد علاقاتها معها، بل أن الدول الأوروبية هي من قامت بذلك متجاهلة مصالح روسيا.

قال بوتين: “تطبيع العلاقات (مع أوروبا) لا يعتمد علينا وحدنا، لم نفسد (نحن في روسيا) هذه العلاقات، لقد أفسدوا هم العلاقات معنا، حاولوا دفعنا إلى أماكن في الصفوف الخلفية متجاهلين مصالحنا”.

ميدانيا تشهد الجبهات الروسية الأوكرانية، الخميس، يوماً جديداً من الاقتتال الدامي والتصعيد، حيث تحاول القوات الروسية تحقيق المزيد من المكاسب والسيطرة على الأراضي الأوكرانية، فيما تحاول كييف استعادة وتيرة تلقي المساعدات العسكرية الغربية مثلما كانت قبل اندلاع حرب غزة.

وفي آخر التطورات الميدانية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت واعترضت 9 طائرات أوكرانية مسيرة فوق مقاطعتي كالوغا وموسكو. كما أعلنت وزارة الدفاع أن القوات الروسية دمرت خلال الـ24 ساعة الماضية مستودعات أسلحة الصواريخ والمدفعية ولواءين من القوات الأوكرانية في مقاطعتي خيرسون وزاباروجيه.

يأتي ذلك فيما أعلنت أوكرانيا، الخميس، أن أنظمة دفاعاتها الجوية أسقطت عشرات المسيّرات أطلقتها القوات الروسية مستهدفة مدينة أوديسا (جنوبا) في هجوم ليلي جديد لموسكو. وقال سلاح الجو الأوكراني “في المجموع سُجل 42 هجوما بطائرات مسيرة”، مضيفا أنه دمّر 41 من المسيرات التي أطلقت من أراض تسيطر عليها روسيا من بينها شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في 2014.

وتسبب تساقط الحطام بإلحاق أضرار بـ11 مبنى في أوديسا. وقالت خدمات الطوارئ في وقت مبكر من اليوم إن هجوما بطائرة مسيرة على منطقة أوديسا بجنوب أوكرانيا أدى إلى إصابة 11 شخصا بينهم ثلاثة أطفال.