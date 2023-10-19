بورصات الخليج تتراجع بسبب حرب بين إسرائيل وغزة

تراجعت أسواق الأسهم الرئيسية في منطقة الخليج في التعاملات المبكرة اليوم الخميس في ظل استمرار الاضطرابات في المنطقة بسبب الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

انخفض المؤشر السعودي 0.4 بالمئة مع تراجع سهمي شركة علم للحلول الرقمية والبنك الوطني السعودي اثنين بالمئة لكل منهما.

وبشكل منفصل، من المقرر أن يجمع صندوق الثروة السيادية للمملكة 3.5 مليار دولار من مبيعات أول طرح لصكوك اجتذبت طلبا قويا، وذلك في أول اختبار رئيسي لأسواق الشرق الأوسط منذ اندلاع الصراع.

من ناحية أخرى، ارتفع سهم الشركة المتقدمة للبتروكيماويات 1.9 بالمئة بعد الإعلان عن ارتفاع حاد في الأرباح الفصلية.

وهبط مؤشر دبي 0.7 بالمئة متأثرا بانخفاض سهم إعمار العقارية 3.5 بالمئة وتراجع سهم شركة سالك لتحصيل رسوم المرور على الطرق السريعة 1.7 بالمئة.

وانخفض مؤشر قطر 0.8 بالمئة مع تراجع معظم الأسهم المدرجة عليه ومن بينها سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنك في الخليج، الذي انخفض 1.5 بالمئة.

وتراجع مؤشر أبوظبي 0.2 بالمئة، لكن خسائره كانت محدودة بفضل صعود سهم بنك أبوظبي الأول 1.1 بالمئة.

وأعلن بنك أبوظبي الأول اليوم الخميس عن قفزة 46 بالمئة في صافي أرباح الربع الثالث بفضل ارتفاع الدخل من مدفوعات الفائدة من عملاء دفعوا أكثر للاقتراض.