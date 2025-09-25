الخميس 3 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 25 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بورصات الخليج تتراجع مع جني الأرباح في السعودية وهبوط أسهم الإمارات وقطر

منذ 7 دقائق
متعاملون في بورصة دبي

متعاملون في بورصة دبي

A A A
طباعة المقال

انخفضت البورصة السعودية، الخميس، بنسبة 1% مع جني المستثمرين للأرباح بعد المكاسب القوية التي سجلتها أمس الأربعاء على خلفية أنباء عن إصلاحات محتملة لقواعد ملكية الأجانب في الشركات المدرجة. واستمرت الأسواق في الإمارات وقطر أيضًا في الخسائر نتيجة تراجع الأسهم على نطاق واسع.

وقال دانيال تقي الدين، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لسكاي لينكس كابيتال جروب، إن دراسة هيئة السوق المالية السعودية لرفع الحد الأقصى لملكية الأجانب في الشركات المدرجة، البالغ 49%، تمثل “خطوة ستجذب تدفقات أجنبية تزيد عن 10 مليارات دولار وتدفع مؤشر مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال إلى رفع معامل الإدراج الأجنبي للأسهم السعودية”.

وتراجع سهم أرامكو السعودية نحو 3%، وسط توقف محادثات الشركة للاستحواذ على حصة أقلية في شركة طاقة متجددة تابعة لشركة ريبسول الإسبانية، بعد أن كانت المناقشات تدور حول استثمار محتمل بقيمة 1.2 مليار دولار.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي
النرويج وأمريكا تتفقان على تسوية خلاف التخارج من كاتربيلر
دخان يتصاعد من موقع قصف إسرائيلي على صنعاء يوم الخميس. رويترز
صنعاء تتعرض لقصف إسرائيلي عقب هجوم بمسيرة في إيلات
وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروزيتو
إيطاليا ترسل سفينة واحدة لمرافقة أسطول الصمود إلى غزة

الأكثر قراءة

دخان يتصاعد فوق قرية كفر تبنّيت بعد غارة إسرائيلية، في جنوب لبنان، 18 سبتمبر 2025. رويترز
لبنان يواجه لحظة الحقيقة.. احتمالات شبه مؤكدة لانفجار ينهي الهدنة
المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى سوريا توم باراك
تصريحات باراك.. رسائل مشفرة وطبول حرب!
رئيس الحكومة نواف سلام. رويترز
نواف سلام: الانقلابي الذي رجّ القلعة