بورصات الخليج تتراجع مع جني الأرباح في السعودية وهبوط أسهم الإمارات وقطر

انخفضت البورصة السعودية، الخميس، بنسبة 1% مع جني المستثمرين للأرباح بعد المكاسب القوية التي سجلتها أمس الأربعاء على خلفية أنباء عن إصلاحات محتملة لقواعد ملكية الأجانب في الشركات المدرجة. واستمرت الأسواق في الإمارات وقطر أيضًا في الخسائر نتيجة تراجع الأسهم على نطاق واسع.

وقال دانيال تقي الدين، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لسكاي لينكس كابيتال جروب، إن دراسة هيئة السوق المالية السعودية لرفع الحد الأقصى لملكية الأجانب في الشركات المدرجة، البالغ 49%، تمثل “خطوة ستجذب تدفقات أجنبية تزيد عن 10 مليارات دولار وتدفع مؤشر مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال إلى رفع معامل الإدراج الأجنبي للأسهم السعودية”.

وتراجع سهم أرامكو السعودية نحو 3%، وسط توقف محادثات الشركة للاستحواذ على حصة أقلية في شركة طاقة متجددة تابعة لشركة ريبسول الإسبانية، بعد أن كانت المناقشات تدور حول استثمار محتمل بقيمة 1.2 مليار دولار.