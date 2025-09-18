بورصات الخليج تصعد بعد خفض البنوك المركزية أسعار الفائدة

ارتفعت معظم الأسهم في منطقة الخليج اليوم الخميس بعد تخفيض البنوك المركزية في المنطقة أسعار الفائدة 25 نقطة أساس مقتفية أثر مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الذي كان متوقعا على نطاق واسع أن يخفض الفائدة من أجل دعم سوق العمل.

وأشار مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى نهج مدروس تجاه مزيد من التيسير النقدي، مما ترك المستثمرين في حالة من عدم اليقين بشأن وضع السياسة النقدية مستقبلا.

وارتفع المؤشر القياسي السعودي 1.2 بالمئة إلى 10781 نقطة للجلسة الثالثة على التوالي بعد خفض البنك المركزي السعودي سعر الفائدة 25 نقطة أساس.

وتصدر قطاعا المرافق وتكنولوجيا المعلومات المكاسب. وقفز سهم الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات 5.4 بالمئة ليعزز مكاسب الجلسة السابقة بعد توقيع الشركة اتفاق إطار للبنية التحتية الرقمية مع شركة أرامكو السعودية التي صعد سهمها 1.5 بالمئة.

وقفز سهم مجموعة (إم.بي.سي) 10 بالمئة بعد أن باعت وحدتها (استدامة القابضة) كامل حصتها في المجموعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، صندوق الثروة السيادي للمملكة.

وقال أحمد نجم رئيس قسم أبحاث السوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى إكس.إس دوت كوم إن الأسهم السعودية قد تواصل انتعاشها مستفيدة من قوة القطاع الخاص، لكن تقلبات أسعار النفط لا تزال تشكل خطرا رئيسيا على استمرار المكاسب.

وارتفع مؤشر أبوظبي 0.6 بالمئة إلى 10009 نقاط مدعوما بقطاعي السلع الاستهلاكية الأساسية والطاقة.

وصعد سهم أدنوك للحفر 4.4 بالمئة في تعاملات نشطة، وارتفع سهم أدنوك للتوزيع 1.3 بالمئة وتقدم سهم أدنوك للإمداد والخدمات 2.5 بالمئة.

وسحبت شركة إكس.آر.جي، الذراع الاستثمارية الدولية لأدنوك، وشركاء لها عرضا غير ملزم قيتمه 18.7 مليار دولار للاستحواذ على شركة سانتوس الأسترالية المنتجة للغاز بعد محاولة استحواذ استمرت شهورا.

وارتفع سهم أوراسكوم كونستراكشون المدرج حديثا 12 بالمئة تقريبا بعد خسائر لثلاث جلسات متتالية.

وعلى النقيض من نظرائه الإقليميين، بدد المؤشر الرئيسي في دبي مكاسبه المبكرة ليغلق على انخفاض 0.2 بالمئة إلى 5979 نقطة مسجلا خسائر لثلاث جلسات متتالية، متأثرا بتراجع واسع النطاق في القطاعات المدرجة عليه.

وانخفض سهم بنك دبي التجاري 3.7 بالمئة، وتراجع سهم هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) 0.7 بالمئة.

ولاقى قطاع العقارات دعما من ارتفاع سهم إعمار العقارية بأكثر من واحد بالمئة بعد تخلي شركة التطوير العقاري عن خططها لبيع حصة في كيانها الهندي، وتدرس الشركة مشروعا مشتركا مع شركات أكبر، منها مجموعة أداني.

ويتوقع مصرف الإمارات المركزي نمو اقتصاد الدولة 4.9 بالمئة في 2025، مقارنة بتوقعات سابقة 4.4 بالمئة، وذلك بفضل ارتفاع إنتاج النفط والنمو القوي في القطاع غير النفطي.