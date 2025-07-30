بورصات الخليج تصعد بفضل تفاؤل إزاء الأرباح وقبيل قرار الفائدة الأمريكية

انتعشت بورصات الخليج الرئيسية بعد تعاملات متقلبة، اليوم الأربعاء، مع تجاهل المستثمرين نتائج شركات مخيبة للآمال وتحول تركيزهم إلى عمليات شراء انتقائية قبل صدور نتائج شركات رئيسية وقرار مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن السياسة النقدية في وقت لاحق اليوم.

وفي حين أنه من المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي مجلس الاحتياطي على أسعار الفائدة دون تغيير، فإن احتمال وجود أصوات تدعو إلى التيسير النقدي وفرت قدرا من التفاؤل.

ولقرار مجلس الاحتياطي آثار كبيرة على اقتصادات دول الخليج حيث أن معظم العملات مربوطة بالدولار مما يجعله عاملا رئيسيا للاستقرار النقدي في المنطقة.

وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.8 بالمئة مدفوعا بمكاسب كبيرة للقطاعات وتحسن معنويات المستثمرين قبل صدور أرباح شركتي السعودية للصناعات الأساسية (سابك) وأرامكو السعودية الأسبوع المقبل.

وتأرجح أداء سهم حلواني إخوان بشدة خلال اليوم وانخفض خمسة بالمئة تقريبا بعد الإعلان عن تراجع كبير في الأرباح الفصلية، وذلك قبل أن ينتعش ليغلق مرتفعا بما يتجاوز أربعة بالمئة.

وزاد مؤشر دبي الرئيسي 0.5 بالمئة مسجلا أعلى مستوياته في 17 عاما ونصف العام ومحققا مكاسب للجلسة السادسة على التوالي إذ لا تزال الآمال مرتفعة قبل إعلان أرباح رئيسية، خاصة من قطاع العقارات.

وحقق المؤشر المكاسب بفضل قفزة 1.5 بالمئة لسهم شركة سالك للتعرفة المرورية ليواصل مكاسبه.

وتقدم مؤشر أبوظبي 0.1 بالمئة مدعوما بعمليات شراء انتقائية وسط موسم أرباح متباين لكنه مشجع إلى حد بعيد.

وصعد سهم أدنوك للحفر واحدا بالمئة مدعوما بنمو قوي وتوقعات واثقة للعام بأكمله.

وارتفع سهم مجموعة الإمارات للاتصالات إي.آند 1.5 بالمئة تقريبا ومن المقرر أن تعلن شركة الاتصالات العملاقة عن أرباحها الفصلية غدا الخميس.

وانتعش المؤشر القطري 0.1 بالمئة متعافيا من خسائر لجلستين بسبب عمليات جني الأرباح، وذلك مع تزايد التفاؤل قبل إعلان أرباح شركات كبرى.

وصعد مؤشر البحرين 0.1 بالمئة إلى 1956 نقطة.

واستقر مؤشر عمان عند 4749 نقطة. وزاد مؤشر الكويت 0.4 بالمئة إلى 9257 نقطة.

ولا يزال تركيز الأسواق منصبا على التطورات التجارية العالمية قبيل الموعد النهائي لفرض الرسوم الجمركية الأمريكية في أول أغسطس آب.

وبعد مفاوضات ليومين، اتفقت الولايات المتحدة والصين على السعي لتمديد هدنة الرسوم الجمركية لمدة 90 يوما، والتي من المقرر أن تنتهي في 12 أغسطس آب.

وخارج منطقة الخليج، تراجع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.7 بالمئة مع إقبال المستثمرين على جني الأرباح بعد بلوغ ذروة قياسية في الآونة الأخيرة.

وهبط سهم مجموعة طلعت مصطفى 1.1 بالمئة.