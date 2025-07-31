بورصات الخليج تصعد ومؤشر دبي يتراجع من أعلى مستوى

ارتفعت البورصات الخليجية الخميس بعدما تغلبت توقعات الأرباح القوية للشركات ذات الثقل على دلائل تشير إلى أن أسعار الفائدة الأمريكية قد تظل مرتفعة، في حين أدت عمليات جني الأرباح إلى انخفاض مؤشر دبي من أعلى مستوى له في 17 عاما ونصف العام.

وتأثرت معنويات المتعاملين سلبا بعدم وجود توجيهات واضحة من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بخصوص موعد خفض تكاليف الاقتراض إلى تقويض معنويات المتعاملين. وتربط معظم دول الخليج عملاتها بالدولار، وعادة ما تقتفي السعودية والإمارات وقطر أثر أي تغيير في السياسة النقدية بالولايات المتحدة.

وصعد المؤشر السعودي 0.1 بالمئة، مدفوعا بحماس المستثمرين قبل إعلانات الأرباح من شركة سابك للكيماويات وشركة أرامكو النفطية العملاقة المقرر صدورها مطلع الأسبوع المقبل.

وارتفع سهم أرامكو 0.3 بالمئة، في حين قفز سهم بوبا العربية للتأمين التعاوني 4.3 بالمئة بعد تعيين رئيس مجلس إدارة.

وزاد سهم البنك الأهلي السعودي، أكبر بنوك المملكة 1.5 بالمئة مع إقبال المستثمرين على شراء الأسهم للتأهل لتوزيعات الأرباح قبل تاريخ الاستحقاق في الثالث من أغسطس آب.

وتراجع مؤشر دبي 0.8 بالمئة، لينهي سلسلة مكاسب استمرت ست جلسات متتالية مع قيام المستثمرين بجني الأرباح بعد أن حقق المؤشر أعلى مستوى له في عقدين تقريبا في عدة جلسات.

وأغلقت جميع القطاعات في المنطقة الحمراء، وعلى رأسها انخفاض 1.3 بالمئة في سهم شركة إعمار العقارية.

وارتفع مؤشر أبوظبي 0.2 بالمئة، مدعوما بعمليات شراء انتقائية وسط موسم أرباح متباين.

وارتفع سهم بنك أبوظبي الأول 1.7 بالمئة.

وارتفع مؤشر بورصة قطر واحدا بالمئة، وهو المستوى الذي لم يشهده منذ أكثر من عامين ونصف العام.

وقاد سهم مصرف قطر الإسلامي الارتفاع، إذ ارتفع بأكثر من ثلاثة بالمئة. ورفعت شركة الوساطة التابعة لبنك إتش.إس.بي.سي السعر المستهدف للسهم إلى 29.4 ريال من 25.4 ريال.

وصعد سهم أريد القطري 5.2 بالمئة، مسجلا أعلى مستوياته في 11 عاما تقريبا بعد أن أعلنت شركة الاتصالات العملاقة عن أرباح متفائلة في الربع الثاني من العام الماضي وأبقت على توقعاتها للعام بأكمله ثابتة.

وأغلق المؤشر الرئيسي بالبحرين على استقرار. وأغلق المؤشر الرئيسي في عُمان على ارتفاع 0.7 بالمئة. وصعد المؤشر الرئيسي في الكويت 0.4 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، قفز مؤشر البورصة المصرية بنسبة واحد بالمئة ليسجل مستوى قياسيا جديدا، مدفوعا بمكاسب 1.5 بالمئة لسهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة.