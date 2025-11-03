بورصات الخليج تغلق على تباين وسط ضبابية حول مسار الفائدة الأميركية

أغلقت أسواق الأسهم الخليجية على تباين الاثنين، مدفوعة بنتائج مخيبة للآمال للشركات وتراجع التوقعات بشأن اتجاه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لخفض أسعار الفائدة في ديسمبر\كانون الأول.

وخفض مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس للمرة الثانية هذا العام في 29 أكتوبر تشرين الأول، ولكن تصريحات رئيسه جيروم باول التي تميل لتشديد السياسة النقدية لاحقا ألقت بظلال من الشك على احتمال إجراء المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة في عام 2025.

وتشير أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي إلى أن الأسواق تتوقع الآن بنسبة 71 بالمئة خفض أسعار الفائدة في ديسمبر كانون الأول، بعد أن كان أكثر من 90 بالمئة في وقت سابق.

وتربط معظم دول الخليج عملاتها بالدولار، وعادة ما تقتفي السعودية والإمارات وقطر أثر أي تغيير في السياسة النقدية بالولايات المتحدة.

وانخفض المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.5 بالمئة، متأثرا بهبوط 4.8 بالمئة لسهم شركة أكوا باور للطاقة المتجددة، إذ أخفقت الشركة في تحقيق توقعات الأرباح الفصلية.

ومن بين الأسهم المتراجعة الأخرى، نزل سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 1.8 بالمئة، مواصلا خسائره، بعد يوم من إعلانها عن انخفاض حاد في أرباح الربع الثالث.

وقال جوزيف ضاهرية المدير الإداري في شركة (تيكميل) إن السوق قد تظل تحت الضغط إذ يستوعب المستثمرون احتمال تباطؤ إصلاحات السوق المتعلقة بالملكية الأجنبية.

وأوضح “بالإضافة إلى ذلك، قد تظل أسعار النفط المنخفضة مصدرا للمخاطر بالنسبة للسوق، رغم أنها قد تستقر بعد قرار أوبك بوقف زيادة الإنتاج في الربع الأول من العام المقبل”.

وارتفع سهم شركة الحفر العربية 2.2 بالمئة، رغم أن الشركة مُنيت بخسائر في الربع الثالث.

وتراجع المؤشر الرئيسي لسوق دبي 0.7 بالمئة، مع خسارة سهم شركة إعمار العقارية 1.8 بالمئة.

وفي أبوظبي، اختتم المؤشر التعاملات منخفضا 0.8 بالمئة، متأثرا بهبوط سهم شركة الدار العقارية 3.3 بالمئة.

وفي الجلسة السابقة، هوى سهم الدار العقارية 3.8 بالمئة بعد أن أشار تقرير إعلامي إلى أن شركة ألفا ظبي تعتزم بيع جزء من حصتها في شركة التطوير العقاري.

وعوض المؤشر القطري خسائره المبكرة ليغلق مرتفعا 0.9 بالمئة، مع صعود سهم مصرف قطر الإسلامي 2.4 بالمئة.

وأنهى المؤشر الرئيسي بالبحرين التعاملات على ارتفاع 0.2 بالمئة، وأغلق المؤشر الرئيسي في عُمان مرتفعا 0.7 بالمئة، وزاد المؤشر الرئيسي في الكويت 0.4 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، صعد مؤشر البورصة المصرية 1.4 بالمئة مدفوعا بارتفاع سهم البنك التجاري الدولي 1.9 بالمئة، بينما زاد سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة 4.8 بالمئة بعد أن أطلقت إحدى وحداتها مشروعا سياحيا متكاملا جديدا بقيمة 788 مليون دولار.