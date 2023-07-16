بورصات الخليج تواصل مكاسبها وتغلق على ارتفاع

16 يوليو تموز (رويترز) – أغلقت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج على ارتفاع، الأحد، لتواصل مكاسبها من الجلسة الماضية عندما أدى تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة إلى زيادة التوقعات بوقف دورة رفع أسعار الفائدة الأمريكية بعد هذا الشهر.

ويربط معظم دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك قطر والسعودية والإمارات، عملاتها بالدولار وتقتفي بشكل عام أثر قرارات مجلس الاحتياطي الاتحادي الخاصة بالفائدة، مما يعرض المنطقة لتأثير مباشر لأي تحرك متعلق بالسياسة النقدية الأمريكية.

وارتفع المؤشر السعودي 0.1 بالمئة مدعوما بصعود سهم بنك الرياض 3.1 بالمئة.

وأظهرت بيانات حكومية اليوم أن معدل التضخم السنوي في المملكة تباطأ إلى 2.7 بالمئة في يونيو حزيران من 2.8 بالمئة في مايو أيار.

ووفقا لبيانات الهيئة العامة السعودية للإحصاء، فقد ارتفعت أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى 9.1 بالمئة بشكل عام في يونيو حزيران على أساس سنوي، فيما زادت تكاليف المطاعم والفنادق 4.3 بالمئة والتعليم ثلاثة في المئة.

وفي قطر، زاد المؤشر 0.1 بالمئة مع ارتفاع سهم قطر لنقل الغاز واحدا بالمئة.

كما صعد سهم بنك قطر الإسلامي 0.1 بالمئة بعد الإعلان عن زيادة في صافي أرباح النصف الأول.

وخارج منطقة الخليج، أغلق المؤشر القيادي في مصر دون تغير يذكر.