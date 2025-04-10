بورصة السعودية تتفوق على نظيراتها بالمنطقة بعد تعليق الرسوم الجمركية

ارتفعت أسواق الأسهم في منطقة الخليج اليوم الخميس بقيادة صعود قوي للسوق السعودية بعد يوم من الخطوة المفاجئة التي اتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتعليق معظم الرسوم الجمركية المفروضة حديثا.

وأعلن ترامب تعليقا لمدة 90 يوما للكثير من الرسوم الجمركية الجديدة. لكنه رفع معدل الرسوم المفروضة على الصين إلى 125 بالمئة بأثر فوري، بعد أن كانت الرسوم المعلنة 104 بالمئة ودخلت حيز التنفيذ أمس الأربعاء.

وقفز المؤشر الرئيسي بالسعودية 3.7 بالمئة، في أكبر زيادة خلال يوم منذ مارس آذار 2020، مدعوما بارتفاع سهم مصرف الراجحي 3.2 بالمئة وصعود سهم البنك الأهلي السعودي، أكبر مصارف البلاد، 5.5 بالمئة.

وفرضت واشنطن على السعودية الحد الأدنى من معدل الرسوم والبالغ 10 بالمئة، وهي نسبة ستظل سارية في الوقت الراهن.

ومن بين الأسهم الأخرى الرابحة، سهم أرامكو السعودية الذي أغلق مرتفعا 2.6 بالمئة. ونقلت رويترز عن وكالة الأنباء السعودية أمس الأربعاء أن شركة النفط العملاقة اكتشفت 14 حقلا ومكمنا للنفط والغاز الطبيعي في المنطقة الشرقية والربع الخالي بالمملكة، تحتوي على كميات صغيرة.

وسجل المؤشر السعودي، الذي شهد يوم الأحد أكبر انخفاض خلال يوم منذ ما يقرب من خمس سنوات، أسوأ تراجع أسبوعي منذ أكتوبر تشرين الأول، على الرغم من المكاسب الكبيرة.

وارتفع مؤشر دبي الرئيسي 1.7 بالمئة، بقيادة سهم إعمار العقارية الذي ارتفع 2.1 بالمئة وقفزة لسهم هيئة كهرباء ومياه دبي بلغت 3.3 بالمئة.

وفي أبوظبي أغلق المؤشر على صعود 1.3 بالمئة.

وتقدم المؤشر القطري 1.9 بالمئة مع تقدم سهم بنك قطر الوطني، أكبر مصارف الخليج، 3.2 بالمئة.

وفي الجلسة السابقة، أعلن البنك تحقيق صافي ربح 4.26 مليار ريال (1.17 مليار دولار) في الربع الأول، متجاوزا توقعات المحللين.

وأغلق المؤشر الرئيسي بالبحرين مرتفعا 0.3 بالمئة إلى 1902 نقطة.

واختتم المؤشر الرئيسي في سلطنة عُمان التعاملات على ارتفاع 0.7 بالمئة إلى 4270 نقطة.

وتقدم المؤشر الرئيسي في الكويت 1.6 بالمئة إلى 8378 نقطة.

وخارج منطقة الخليج، أغلق مؤشر الأسهم القيادية في مصر على ارتفاع 2.4 بالمئة، مع صعود معظم الأسهم المدرجة عليه.

وأعلن مجلس الوزراء أمس الأربعاء أن صندوق مصر السيادي سيطرح حصصا في شركات مملوكة للجيش، وذلك في إطار سعيه لتلبية متطلبات صندوق النقد الدولي لتوسيع دور القطاع الخاص في الاقتصاد.