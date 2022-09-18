الأحد 22 صفر 1444 ﻫ - 18 سبتمبر 2022 |
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بورصة السعودية تغلق على هبوط

منذ 6 دقائق
بورصة السعودية

بورصة السعودية

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أغلق مؤشر البورصة السعودية، الأحد، منخفضا 2.18 بالمئة ليصل إلى 11572.2 نقطة تأثرا بالهبوط الذي منيت به أسواق الأسهم العالمية يوم الجمعة، مع سيطرة مخاوف الركود على الأسواق العالمية. وهبط سهم أرامكو عملاق النفط السعودي 0.7 بالمئة كما هبط سهما شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترو رابغ) والتعدين العربية السعودية (معادن) 4.3 بالمئة وشركة كيمائيات الميثانول (كيمانول) 4.7 بالمئة والسعودية للصناعات الأساسية (سابك ) 2.2 بالمئة.

كما هبطت أسهم جميع البنوك ومنها مصرف الراجحي 2.2 بالمئة والبنك الأهلي 2.45 بالمئة والسعودي الفرنسي 3.2 بالمئة وبنك الاستثمار السعودي 3.1 بالمئة والسعودي البريطاني (ساب) 2 بالمئة.

وبلغت قيمة التداولات خمسة مليار ريال وكمية الأسهم المتداولة 137.9 مليون سهم.

    المصدر :
  • رويترز

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