بورصة السعودية تغلق على هبوط

أغلق مؤشر بورصة السعودية الأربعاء على هبوط قدره 1.58 بالمئة ليصل إلى 11893.3 نقطة، مع تزايد القلق العالمي من فرض مجلس الاحتياطي الاتحادي “البنك المركزي الأمريكي” زيادة كبيرة أخرى في أسعار الفائدة الأمريكية.

وانخفضت مؤشرات قطاع البنوك والمواد الأساسية والسلع الرأسمالية بنسب تزيد على اثنين بالمئة.

وتراجعت أسعار النفط بصورة طفيفة الأربعاء، مع زيادة المخاوف بشأن رفع أسعار الفائدة الأمريكية مرة أخرى الأسبوع المقبل بعد ارتفاع أسعار المستهلكين بشكل غير متوقع في أغسطس آب، مما بدد الدعم الناجم عن توقعات قوية لمنظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك”حول نمو الطلب على النفط.

وانخض سهم شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو 0.5 بالمئة وبترو رابغ للبتروكيماويات 2.2 بالمئة وشركة التعدين العربية السعودية “معادن” 3 بالمئة وشركة كيمائيات الميثانول “كيمانول” 2.8 بالمئة.

كما انخفضت أسهم مصرف الراجحي 2.2 بالمئة والبنك السعودي الفرنسي 4.9 بالمئة وبنك الرياض 2.5 بالمئة والبنك السعودي البريطاني “ساب” 1.6 بالمئة.