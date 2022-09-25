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بورصة السعودية تهوي متأثرة بالأسواق الدولية

منذ 5 دقائق
بورصة السعودية

بورصة السعودية

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هبط مؤشر البورصة السعودية، الأحد، بنسبة 2.5 بالمئة بعد مرور نحو عشرين دقيقة على بدء التداول، ليصل إلى 11171.8 نقطة تأثرا بالأسواق الدولية التي هبطت، الجمعة.

وهوت الأسواق الأمريكية والأوروبية، الجمعة، بسبب مخاوف من احتمال حدوث ركود اقتصادي جراء الزيادات الحادة في أسعار الفائدة.

واليوم هبط سهم أرامكو عملاق النفط السعودي 2.2 بالمئة والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 2.1 بالمئة ورابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترو رابغ) 4.2 بالمئة وكيمائيات الميثانول (كيمانول) ثلاثة بالمئة.

وهبط سهم بنك الرياض 3.9 بالمئة ومصرف الراجحي 2.8 بالمئة والبنك السعودي البريطاني 1.9 بالمئة.

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