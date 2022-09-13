بورصة الكويت تغلق على ارتفاع

أغلقت معظم مؤشرات بورصة الكويت، الثلاثاء، على ارتفاع مع سيولة متواضعة. وأغلق مؤشر السوق الأول مرتفعا 0.82 بالمئة والمؤشر العام 0.65 بالمئة والسوق الرئيسي 0.01 بالمئة لكن مؤشر السوق الرئيسي 50 خالف الاتجاه وهبط 0.31 بالمئة.

وبلغت قيمة التداولات 43.3 مليون دينار وكمية الأسهم المتداولة نحو 198 مليون سهم.

وقال ميثم الشخص المحلل المالي لرويترز إنه وخلال شهر سبتمبر أيلول كانت البورصة مرتفعة في ثلاث جلسات فقط بينما انخفضت في الجلسات الباقية مشيرا إلى أن السوق الكويتية تعاني من “تراجع في مستوى السيولة”.

وقال الشخص إن البورصة في الأيام القادمة ستكون في مرحلة استعداد للبيانات المالية للربع الثالث بالإضافة لانتظار اتمام صفقة اندماج بيت التمويل الكويتي (بيتك) مع البنك الأهلي المتحد البحريني معتبرا أن سهم بيتك سيكون “العنوان الرئيسي لتداولات البورصة في أواخر الشهر الحالي وأوائل أكتوبر” تشرين الأول.

وارتفعت أسهم بيت التمويل الكويتي 2.2 بالمئة وبنك الكويت الوطني 0.7 بالمئة وزين للاتصالات وشركة البورصة 0.8 بالمئة وأجيليتي للمخازن العمومية 0.4 بالمئة.

بينما هبطت أسهم طيران الجزيرة 3.5 بالمئة ومشاريع الكويت القابضة 0.6 بالمئة والمتكاملة القابضة 0.75 بالمئة.