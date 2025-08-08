بورصة دبي تصعد وأبوظبي تتراجع في آخر جلسات الأسبوع

اختتم مؤشر دبي تعاملات اليوم الجمعة على ارتفاع، مدفوعا بتفاؤل المتعاملين بإمكان خفض أسعار الفائدة الأمريكية أكثر هذا العام، بينما تراجع مؤشر أبوظبي.

وتربط معظم دول الخليج عملاتها بالدولار، وعادة ما تقتفي السعودية والإمارات وقطر أثر أي تغيير في السياسة النقدية الأمريكية.

وعاود المؤشر الرئيسي لسوق دبي الارتفاع اليوم الجمعة، متعافيا من خسائر على مدى جلستين ليختتم التعاملات مرتفعا 0.3 بالمئة.

وجاءت المكاسب مدعومة بارتفاع سهم أملاك للتمويل العقاري 5.3 بالمئة وزيادة سهم شركة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور) 0.6 بالمئة.

وصعد سهم هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) التي تديرها الدولة 0.4 بالمئة بعد أن قفز صافي أرباح الربع الثاني بأكثر من 25 بالمئة إلى 2.26 مليار درهم (615.3 مليون دولار).

وعلى الجانب الأخر، تراجع مؤشر سوق أبوظبي الرئيسي 0.1 بالمئة، متأثرا بانخفاض سهم دانة غاز ومقرها الشارقة 1.2 بالمئة وتراجع سهم مجموعة الإمارات للاتصالات إي.آند اثنين بالمئة.

وسجلت دانة غاز انخفاضا 12 بالمئة في صافي أرباحها للربع الثاني إلى 112 مليون درهم إماراتي (30.5 مليون دولار) على خلفية انخفاض إنتاج النفط.

وقابل هذه الخسائر في المؤشر ارتفاع سهم شركة لولو للتجزئة القابضة 0.8 بالمئة وسهم شركة تحليل البيانات ألفا داتا 1.7 بالمئة قبيل إعلان أرباحها الأسبوع المقبل.

وفي أحدث تداولات، ارتفع النفط، وهو محرك رئيسي لاقتصادات الخليج، 0.69 بالمئة إلى 66.89 دولار للبرميل بحلول الساعة 1140 بتوقيت جرينتش.