بورصة دبي تغلق مرتفعة بدعم أرباح قوية للشركات ومؤشر أبوظبي يتراجع

أنهت بورصة دبي التعاملات اليوم الجمعة مرتفعة، بدعم الأرباح القوية لشركات والتفاؤل بشأن المحادثات المرتقبة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين بشأن أوكرانيا، بينما انخفض مؤشر أبوظبي بسبب خسائر النفط.

وقال البيت الأبيض إن الاجتماع في ألاسكا سيعقد في الساعة 11 صباحا بالتوقيت المحلي (1900 بتوقيت جرينتش)، إذ يأمل ترامب في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بشأن أوكرانيا.

وقال ترامب إنه قد تعقد قمة ثانية يشارك فيها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إذا سارت المحادثات مع بوتين على ما يرام.

وواصل المؤشر الرئيسي في دبي مكاسبه للجلسة الثانية مع ارتفاعه 0.5 بالمئة بفضل صعود أسهم قطاع المواد والقطاعين المالي والصناعي.

وقفز سهم شركة سالك للتعرفة المرورية 3.1 بالمئة، وزاد سهم شركة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور) 1.2 بالمئة.

وأعلنت سالك يوم الأربعاء عن زيادة أرباحها وإيراداتها للربع الثاني 50 بالمئة تقريبا، كما رفعت الشركة أيضا من توجيهاتها للإيرادات للسنة المالية 2025 إلى نطاق 34 بالمئة و36 بالمئة.

وتقدم سهم شركة الخليج للملاحة البحرية القابضة 3.4 بالمئة بعد تحقيقها أرباحا للربع الرابع على التوالي.

وسجلت الشركة أرباحا صافية في الربع الثاني بلغت 7.4 مليون درهم إماراتي (2.01 مليون دولار).

ويتجه مؤشر دبي نحو ذروة سابقة بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له في 17 عاما ونصف العام في يوليو تموز وأعقب ذلك تراجع قصير الأجل.

وتراجع مؤشر أبوظبي 0.3 بالمئة متأثرا بانخفاض 2.1 بالمئة لسهم بنك أبوظبي التجاري، ثالث أكبر بنوك الإمارات، وخسارة سهم مصرف أبوظبي الإسلامي 0.9 بالمئة.

وتعرضت أسعار النفط، وهي محفز رئيسي لأسواق المال في الخليج، لضغوط في ظل ترقب المستثمرين للاجتماع المنتظر بين ترامب وبوتين في ألاسكا.

وتراجع خام برنت 0.8 بالمئة إلى 66.34 دولار للبرميل بحلول الساعة 1134 بتوقيت جرينتش.

وقال أسامة الصيفي العضو المنتدب لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة ترازي “أي تخفيف محتمل للعقوبات الأمريكية على روسيا قد يؤدي إلى زيادة صادرات الخام الروسي، مما يؤدي إلى تقلبات في أسعار النفط”.