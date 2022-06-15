بورصة وول ستريت تنهي الجلسة على مكاسب

صعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 في بورصة وول ستريت اليوم الأربعاء مرتدا عن خمس جلسات متتالية من الخسائر بعد أن جاء إعلان مجلس الاحتياطي الاتحادي عن زيادة أسعار الفائدة متماشيا مع توقعات السوق بينما يسعى البنك المركزي الأمريكي لمحاربة تضخم متزايد بدون إثارة ركود اقتصادي.

ورفع الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية، وهي أكبر زيادة للفائدة الأمريكية منذ عام 1994، وتوقع أن يتباطأ الاقتصاد وأن ترتفع البطالة في الأشهر المقبلة.

وتذبذبت الأسهم بين الصعود والهبوط عقب الإعلان قبل أن تتجه للارتفاع بشكل حاسم بعد أن قال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي في مؤتمره الصحفي إن زيادة بمقدار 50 نقطة أساس أو 75 نقطة أساس هي الأكثر ترجيحا في الاجتماع القادم في يوليو تموز لكنه لا يتوقع أن تكون هناك زيادات متكررة بمقدار 75 نقطة أساس.

وبحسب بيانات أولية، أنهى المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي جلسة التداول مرتفعا 52.77 نقطة، أو 1.41 بالمئة، إلى 3788.25 نقطة في حين صعد المؤشر ناسداك المجمع 269.40 نقطة، أو 2.49 بالمئة، ليغلق عند 11097.74 نقطة.

وأغلق المؤشر داو جونز الصناعي مرتفعا 289.39 نقطة، أو 0.95 بالمئة، إلى 30654.22 نقطة.