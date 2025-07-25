بورصتا الإمارات تصعدان بدعم من التفاؤل التجاري والنفط

ارتفعت بورصتا الإمارات في ختام التعاملات، اليوم الجمعة، لتعكس صعود أسعار النفط، وتصدّر المؤشر في دبي المكاسب مدفوعا بزيادة أسهم قطاعي العقارات والاتصالات.

وزادت أسعار النفط، وهي محفز رئيسي لأسواق المال في منطقة الخليج، اليوم وسط التفاؤل إزاء المفاوضات التجارية الذي دعم آفاق الاقتصاد العالمي والطلب على النفط موازنا أثر الأنباء حول احتمالية زيادة المعروض من فنزويلا.

وتزايد التفاؤل بأن تتوصل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق تجاري بعد أن أبرمت واشنطن وطوكيو اتفاقا تجاريا هذا الأسبوع.

وقال دبلوماسيان أوروبيان إن الاتحاد الأوروبي يقترب من إبرام اتفاق يتضمن رسوما جمركية أمريكية أساسية 15 بالمئة على واردات التكتل بالإضافة إلى إعفاءات محتملة.

وواصل المؤشر في دبي سلسلة مكاسب للجلسة الثالثة وارتفع 0.6 بالمئة إلى 6150 نقطة مدعوما بصعود سهم شركة إعمار العقارية 2.6 بالمئة وسهم شركة سالك لتحصيل رسوم المرور على الطرق السريعة 1.3 بالمئة.

وصعد سهم شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (المعروفة باسم دو) واحدا بالمئة بعد أن أعلنت نمو صافي أرباحها للربع الثاني 25 بالمئة إلى 726.8 مليون درهم (197.89 مليون دولار).

ودفعت أسهم البنوك المؤشر في أبوظبي إلى الارتفاع 0.4 بالمئة ليصل إلى 10340 نقطة عند الإغلاق. وقفز سهم بنك أبوظبي التجاري، ثالث أكبر بنك في الإمارات، بنسبة 3.3 بالمئة، وزاد سهم بنك الشارقة 4.9 بالمئة.

وصعد سهم شركة إيزي ليس لتأجير الدراجات النارية 3.5 بالمئة بعد أن أعلنت زيادة صافي أرباحها في الربع الثاني بأكثر من أربعة أمثال وارتفاع الإيرادات الفصلية أيضا 96 بالمئة على أساس سنوي.

وكشفت مجموعة بورصات لندن أن المؤشرين سجلا مكاسب للأسبوع الخامس واختتما التعاملات بزيادة مؤشر دبي 0.9 بالمئة ومؤشر أبوظبي 0.8 بالمئة.