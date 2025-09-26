بورصتا الإمارات تنتعشان مع ارتفاع أسهم قطاعي الطاقة والمالية

انتعش سوقا الأسهم في الإمارات، اليوم الجمعة، بقيادة سوق دبي التي ارتفعت بفضل صعود أسهم السلع الاستهلاكية الأساسية وأسهم القطاع المالي.

وأغلق المؤشر الرئيسي لسوق دبي 0.7 بالمئة، منهيا مسيرة هبوط استمرت ثلاثة أيام، وذلك بدعم من ارتفاع سهم بنك دبي الإسلامي 2.5 بالمئة وسهم شركة سبينيس 1961 هولدينج 6.8 بالمئة.

وقال جوزيف ظاهرية، المدير الإداري في شركة تيكميل، إن مؤشر أسهم دبي ربما يواجه مزيدا من الانخفاضات، ولكن أساسياته القوية والاكتتاب العام المرتقب لسهم أليك يقدمان الدعم للسوق في المستقبل.

وكسر المؤشر الرئيسي لسوق أبوظبي سلسلة من الخسائر المتتالية التي استمرت لثلاث جلسات متتالية بارتفاعه 0.5 بالمئة، مدعوما بمكاسب أسهم الطاقة والبنوك.

وارتفع سهم أدنوك للغاز 4.1 بالمئة بعد أن أكملت شركتها الأم إكس.آر.جي الاستحواذ على حصة 11.7 بالمئة في المرحلة الأولى من مشروع ريو جراندي للغاز الطبيعي المسال، وهو أول استثمار لها في الغاز بالولايات المتحدة.

وارتفع سهم بنك أبوظبي الأول أكبر بنوك الإمارات واحدا بالمئة في حين ارتفع سهم شركة الخدمات اللوجستية للطاقة 1.2 بالمئة.

كما قفز سهم شركة سبيس 42 لتكنولوجيا الفضاء التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي 2.7 بالمئة بعد توقيع صفقة طويلة الأجل مع شركة دايناميك ماب، وهي شركة تابعة لشركة دايناميك ماب بلاتفورم اليابانية ومقرها الولايات المتحدة لتوفير بيانات خرائط عالية الدقة لنظام (سوبر كروز) للقيادة الآلية التابع لشركة جنرال موتورز في الإمارات.

وفي إطار منفصل، ذكرت خدمة أخبار الدخل الثابت (آي.إف.آر) أن أبوظبي باعت سندات قيمتها ثلاثة مليارات دولار على شريحتين أمس الخميس، واجتذبت طلبا قويا.

وتشير بيانات مجموعة بورصات لندن إلى أن مؤشر دبي سجل على الرغم من انتعاشه اليوم خسارة أسبوعية 2.8 بالمئة، وهو أكبر انخفاض له منذ أكثر من ثلاثة أشهر، بينما اختتم سوق أبوظبي الأسبوع بانخفاض 1.3 بالمئة.